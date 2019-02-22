Судитимуть двох лікарів Жидачівській райлікарні через смерть 12-річного хлопчика

На Львівщині судитимуть двох медиків Жидачівської центральної районної лікарні через смерть неповнолітнього пацієнта. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, слідчими Нацполіції Львівщини завершено досудове розслідування стосовно 49-річного та 75-річної лікарів Жидачівської ЦРЛ, яким інкримінували вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Зазначимо, що до обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Крім цього, одного із медиків відсторонено від посади, а іншого – звільнено. За вчинене медикам загрожує до 5 років ув’язнення та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Нагадаємо, 20 червня 2017 року 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у Львівській лікарні ОХМАДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, двох лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина. Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських медиків до смерті хлопчика.

На початку січня цього року двом лікарям Жидачівської райлікарні суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Окрім того, хірурга лікарні відсторонили від виконання обов’язків на 2 місяці. Іншого лікаря звільнили.

Згодом голова Жидачівської районної ради Ігор Кос навіть просив суд не відсторонювати з посади лікаря-хірурга райлікарні.

14 січня Апеляційний суд Львівської області скасував рішення Галицького райсуду про відсторонення від займаної посади хірурга Жидачівської районної лікарні

Також Львівський портал повідомляв, що Президент України Петро Порошенко позбавив державної стипендії головного лікаря Жидачівської районної центральної лікарні Богдана Бойчука.

Додамо, нещодавно у Жидачівській лікарні під час пологів померла жінка. Прокурор Львівщини Юрій Квятківський переконаний, що медики намагалися приховати від правоохоронців цей факт.