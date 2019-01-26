Суд вдруге відсторонив від посади хірурга Жидачівської лікарні, через помилку якого помер 12-річний хлопчик

Галицький районний суд міста Львова ухвалив рішення про відсторонення від займаної посади хірурга Жидачівської районної лікарні, якого звинувачують у смерті 12-річного Романа Кулака. Про це на своїй сторінці у Facebook написала юристка та громадська активістка Галина Янко.

«Лікаря в справі хлопчика Романа Кулака, який помер через непрофесійні дії лікарів, відсторонили від посади вдруге», – написала вона.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у Львівській лікарні ОХМАДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, двох лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина. Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських медиків до смерті хлопчика.

На початку січня цього року двом лікарям Жидачівської райлікарні суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Окрім того, хірурга лікарні відсторонили від виконання обов’язків на 2 місяці. Іншого лікаря звільнили.

Згодом голова Жидачівської районної ради Ігор Кос навіть просив суд не відсторонювати з посади лікаря-хірурга райлікарні.

14 січня, Апеляційний суд Львівської області скасував рішення Галицького райсуду про відсторонення від займаної посади хірурга Жидачівської районної лікарні

Також Львівський портал повідомляв, що Президент України Петро Порошенко позбавив державної стипендії головного лікаря Жидачівської районної центральної лікарні Богдана Бойчука.

Додамо, нещодавно у Жидачівській лікарні під час пологів померла жінка. Прокурор Львівщини Юрій Квятківський переконаний, що медики намагалися приховати від правоохоронців цей факт.

Фото: Facebook-сторінка Галини Янко