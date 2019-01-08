Смерть 12-річного Романа Кулака. Голова Жовківської райради просить не відстороняти від роботи лікаря, якого підозрюють у медпомилці

Голова Жидачівської районної ради Ігор Кос звернувся у суд з клопотанням про невідсторонення з посади лікаря-хірурга екстреної меддопомоги Жидачівської ЦРЛ. Власне мова йде про медика, якого підозрюють у смерті 12-річного Романа Кулака. Відповідне клопотання на своїй сторінці у Facebook оприлюднила юрист, громадська активістка Галина Янко.

«Коли в голови Жидачівської райради відсутня совість…Це гидко і просто виходить за всі межі людської порядності і моралі. 1,5 роки як дитина в землі і в жахливих муках йшла на той світ. 1,5 роки гальмували кримінальне провадження, тільки зрушили з місця – і тут на тобі захисники намалювалися. З такими як він ми державу не побудуємо», – обурилася вона, оприлюднивши документ.

Як зазначається у клопотанні голови райради, застосування запобіжного заходу у вигляді відсторонення від роботи терміном на 60 діб лікаря-хірурга приведе до критичної ситуації в наданні невідкладної хірургічної меддопомоги в ургентних ситуаціях. Він пояснює, що штат хірургів повністю не укомплектований у зв’язку з відсутністю молодих кваліфікованих спеціалістів. Відтак, як наголошується, відсторонення медика призведе до погіршення і ненадання допомоги хворим жителям Жидачівського району.

Раніше Львівський портал інформував, що 4 січня Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання двом лікарям Жидачівської районної лікарні. Також рішенням від виконання обов’язків на 2 місяці відсторонено хірурга. За інформацією Галини Янко, інший лікар вже звільнена з посади.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у Львівській лікарні ОХМАДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина. Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських лікарів до смерті 12-річного тернополянина.