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У Жидачівській лікарні від поліції приховали смерть породіллі

Юлія Шпак

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У Жидачівській лікарні від поліції приховали смерть породіллі. Про це у Facebook повідомила голова громадської ради при СБУ у Львівській області Галина Янко.

 

«Знову у Жидачівській лікарні смерть. Смерть породіллі. Лікарня пробувала приховати інформацію перед поліцією, і тільки пару годин тому ми з поліцією виявили даний факт. Розтин відбувся приховуючи від правоохоронців дану смерть, і це не може не вплинути на кваліфікацію злочину», – написала вона.

Також Галина Янко зазначила, що директорка департаменту охорони  здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак повідомлена про цю ситуацію.

«Сподіваємося, що головного лікаря буде відсторонено від виконання обов‘язків та звільнено. А поліція зробить все можливе, аби всі, через кого було загублені життя і приховано злочин, понесли покарання», – додала вона.

Зазначимо, що це вже не перша смерть у Жидачівській лікарні. Нагадаємо, 27 червня цього року 12-річний тернополянин Роман Кулак помер у Львівській лікарні ОХМАДИТ. Перед цим хлопчика лікували в Жидачівській центральній районній лікарні, лікарів якої батьки і звинувачують у смерті сина.

Згодом експертна комісія підтвердила причетність жидачівських лікарів до смерті 12-річного тернополянина.

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