Супрун закликає громадськість прийти на слухання проти неї

Відсторонена від роботи міністра охорони здоров’я Уляна Супрун закликає громадськість прийти на судові слухання 11 та 15 лютого, де розглядатиметься питання про скасування тимчасового відсторонення її від виконання обов’язків міністра, а також позов депутата-радикала Ігоря Мосійчука щодо відсутності її повноважень. Про це повідомила сама Уляна Супрун у своєму Фейсбук.

Відсторонена міністр опублікувала перелік повноважень, які заблокував суд на вимогу радикалів.

«Щоб остаточно прояснити ситуацію, публікую роз’яснення… Отже, суд заборонив мені, як першому заступнику міністра охорони здоров’я України, «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра» включно з уповноваженням заступників підписувати документи замість мене.

Не можуть бути виконаними повноваження (серед інших):

▪ погоджувати та подавати на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України

▪ видавати обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності таких органів

▪ представляти МОЗ у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами

▪ приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ

▪ давати обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МОЗ доручення

▪ підписувати накази МОЗ та інші нормативно-правові акти розроблені МОЗ України, у тому числі погоджувати акти інших центральних органів виконавчої влади.

Це зокрема підписання життєво важливих наказів щодо розмитнення та розподіл ліків або ж направлення людей на лікування за кордоном», – йдеться у повідомленні.

На думку посадовиці, яка почала масштабну медичну реформу і боротьбу із корупціонерами, «в Україні здійснюється атака на всю трансформацію системи охорони здоров’я».

«Зараз увага та робота уряду і нашої команди сконцентрована на тому, щоб якомога швидше виправити ситуацію та не ставити під загрозу життя пацієнтів! Наступного тижня відбудуться два важливі засідання суду:

На 11 лютого, 14:00 призначено розгляд клопотання, яке подало Міністерство юстиції України від імені Уряду про скасування тимчасової заборони мені виконувати обов’язки міністра. Розгляд буде в Окружному адмінсуді Києва. Це наша можливість розблокувати роботу Міністерства. 15 лютого о 14:50 в тому ж суді розглядатиметься позов народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності у мене повноважень до виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України. Це дуже небезпечна атака на всю трансформацію системи охорони здоров’я і нам потрібна ваша підтримка. Засідання будуть відкритими», – наголосила Уляна Супрун.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Таке рішення ухвалили за підсумками розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука.

Своєю чергою Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook заявила, що такі дії є черговою атакою на медичну реформу та спробою заблокувати роботу МОЗу.

Кабмін вже заявив, що готується оскаржувати рішення суду щодо відсторонення Уляни Супрун. Свою повну підтримку висловив Петро Порошенко, очільники профільних міністерств, народні депутати України. Самі ж українці розпочали у соцмережах флешмоб #підтримуюСупрун, а також збираються на акцію протесту 15 лютого, коли відбуватиметься наступне судове засідання.

Як повідомляв Львівський портал, рішення про відсторонення Уляни Супрун приймав суддя Сергій Каракашьян, який раніше відзначився рішенням про поновлення Романа Насірова на посаді глави ДФС.

Додамо також, що Міністерство охорони здоров’я готується оголосити епідемію кору в Україні. Лідер за рівнем захворюваності – Львівська область.

Варто також згадати, що у 2015 році Генпрокурор України Віктор Шокін оприлюднив відео, яке доводить факт отримання Ігорем Мосійчуком хабара. За притягнення його до кримінальної відповідальності тоді проголосували 262 нардепи, однак покарання він так і не поніс.