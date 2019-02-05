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Відсторонення Супрун: Кабмін оскаржить рішення суду

Соломія Головіна

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Кабмін готується оскаржувати рішення суду щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті уряду.

 

«Ця команда, з моменту приходу в Міністерство, оголосила війну тим корумпованим схемам, які процвітали в галузі роками, і це, на наш погляд, чи не головна причина того, чому проти Уляни Супрун і її команди була розгорнута справжня війна», – мовиться у заяві.

Водночас наголошується, що МОЗ розпочало впровадження в галузі змін, які потрібні були давно, зокрема, це програма доступних ліків, подолання корупційних схем в закупівлі ліків, реформування первинної ланки, підвищення рівня оплати праці лікарів, тощо. Також наголошується, що на черзі мають бути наступні кроки, пов’язані з впровадженням безкоштовної діагностики, вдосконаленням системи екстреної медичної допомоги, розгортання мережі сільської медицини.

«Сьогодні усі ці зусилля ставляться під сумнів і робиться все для того, щоб повернути у галузь ті підходи, які і стали причинами сьогоднішніх проблем. Тому ми вкрай занепокоєні сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов’язків. Це рішення буде оскаржено у встановленому законом порядку, і ми будемо добиватися його скасування у встановленому законом порядку», – зазначають в офіційній члени Кабміну.

Як інформував Львівський портал, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Рішення ухвалили за підсумками розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука.

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