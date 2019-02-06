Відсторонення Супрун заблокує поставку у регіони вакцин від кору та ліків

Через судову заборону Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України регіони можуть не отримати закуплені життєво важливі ліки і вакцини. Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Ліки та вакцини, які зараз перебувають на складах МОЗу, вартістю понад 633 мільйони гривень, можуть так і не доїхати у регіони, адже розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра.

За словами Уляни Супрун, на поставку в регіони «чекають» вакцини від кору, ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії.

«Хто підпише договори з міжнародними організаціями, які закуповуватимуть ліки, вакцини та медичні вироби за кошти держбюджету 2019 року? Бо повноваження підписувати договори також має лише в.о. міністра. Так само під загрозою вчасні закупівлі й поставки ліків за кошти цьогорічного бюджету. МОЗ України у рекордні терміни розпочав процес закупівель. Однак через те, що наразі ніхто не вповноважений виконувати обов’язки міністра, укладання договорів із закупівельниками може не відбутися вчасно», – пояснила Уляна Супрун.

Вона також наголосила, що зірвані терміни поставок призведуть до того, що тисячі українців залишаться без лікування, зокрема й ті 44 людини, які потребують негайного лікування за кордоном.

«А довіра до міжнародних організацій, які не дають красти кошти з державного бюджету та допомагають закуповувати в рази більше ліків, вакцин, стентів та інших необхідних медичних виробів, буде втрачена», – додала Супрун.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Таке рішення ухвалили за підсумками розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука.

Своєю чергою Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook заявила, що такі дії є черговою атакою на медичну реформу та спробою заблокувати роботу МОЗу.

Кабмін вже заявив, що готується оскаржувати рішення суду щодо відсторонення Уляни Супрун. Свою повну підтримку висловив Петро Порошенко, очільники профільних міністерств, народні депутати України. Самі ж українці розпочали у соцмережах флешмоб #підтримуюСупрун, а також збираються на акцію протесту 15 лютого, коли відбуватиметься наступне судове засідання.

Як повідомляв Львівський портал, рішення про відсторонення Уляни Супрун приймав суддя Сергій Каракашьян, який раніше відзначився рішенням про поновлення Романа Насірова на посаді глави ДФС.

Додамо також, що Міністерство охорони здоров’я готується оголосити епідемію кору в Україні. Лідер за рівнем захворюваності – Львівська область.