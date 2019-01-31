Продовження «наварійського конфлікту»: 9 га землі біля озера відійшли «під крило» Львівської ОДА

Львівський обласний окружний адміністративний суд надав своєрідний «особливий статус» 9,2 га землі довкола озера Наварія у Пустомитівському районі. Відповідне рішення вступило в силу ще 6 грудня 2018 року. Згідно з ним, частиною сільської землі довкола Щирецького водосховища (більш відоме як озеро Наварія) тепер розпоряджатиметься Львівська обласна державна адміністрація. Про це повідомляє видання «Наші гроші. Львів».

Наголошується, що така ситуація стала можлива через позов громадської організації «Ветеранська спілка воїнів АТО», яка оскаржила в суді рішення сесії Пустомитівської районної ради від 22 грудня 2017 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села Наварія», яким до села приєднали додаткових 333,25 га землі, які раніше були за межами села та мали статус державної власності.

Однак, як наголошує видання, в результаті судового рішення частина з цих гектарів, а саме 9,2 га, фактично тепер не належить селу, а залишились «за його межами», ними буде розпоряджатися Львівська обласна державна адміністрація. Суд прийняв рішення на користь «Ветеранської спілки воїнів АТО», точніше на користь 83 осіб, які, згідно з матеріалами судового рішення, є членами даної громадської організації.

На думку суду, рішення сесії Пустомитівської районної ради про нові межі села Наварія порушило права 83 осіб, оскільки раніше, а саме 11 грудня 2017 року, розпорядженням голови ЛОДА їм було надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою на цій території.

«Визнати протиправним та скасувати рішення Пустомитівської районної ради Львівської області № 422 від 22.12.2017 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) межі села Наварія» в частині включення в межі села Наварія земельних ділянок загальною площею 9,20 га, на які розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації № 1219/0/5-17 від 11.12.2017 та 121/0/5-18 від 09.02.2018 членам громадської організації «Ветеранська спілка воїнів АТО» було надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва громадянам згідно з додатком», – написано у рішенні суду.

Як повідомляв Львівський портал, скандал із землями виник після того, як у грудні 2017 року на сайті облдержадміністрації з’явилося розпорядження № 1219/0/5-17, яким голова Львівської ОДА на підставі клопотань учасників АТО виділив 83 ділянки біля озера Наварія. Втім, як з’ясувалося, у списку із 83 осіб опинилися не тільки учасників АТО, а й ціла низка бізнесменів. Детальніше про цей скандал читайте у матеріалі «Земля обітована. Наварійський конфлікт».

Зауважимо, нещодавно журналісти видання «Zaxid.net» під час свого розслідування з’ясували, що Павло Нікітін, один зі засновників ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО», яка і підготувала для голови Львівської ОДА Олега Синютки список майбутніх власників елітної землі біля озера Наварія, зовсім не являється ні учасником бойових дій на Донбасі, ні ветераном війни в Афганістані, за яких себе видавав.

Як пише видання, на початку 2017 року Нікітін як ветеран АТО отримав земельну ділянку площею 0,1 га для ведення садівництва у селі Давидів. Згодом, йому виділили ще одну ділянку в лісовому масиві безпосередньо на березі озера Наварія. Тут варто зауважити, що Павло Нікітін не увійшов до вже усім відомого «наварійського списку» із 83 осіб, який фігурує у розпорядженні Олега Синютки від 11 грудня 2017 року. На сайті Львівської ОДА з’явився інший документ від 9 лютого 2018 року, який доповнює перелік власників ділянок у Наварії: туди увійшло дев’ятеро осіб, серед них – і Павло Нікітін.

Також Львівський портал повідомляв, що зважаючи на ситуацію із викритим псевдоАТОвцем, який, видаючи себе за воїна, отримав кілька земельних ділянок у Пустомитівському районі, міський голова Пустомит Олег Серняк звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити учасників і діяльність ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО».