Зробив «липове» посвідчення АТОвця у фотошопі, одягнув камуфляж і… отримав ділянку на березі Наварії

Міський голова Пустомит Олег Серняк звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити учасників і діяльність ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО», яка готувала для голови Львівської ОДА Олега Синютки список майбутніх власників елітної землі біля озера Наварія. Про це йшла мова сьогодні, 30 січня, під час дискусії «Скандал із землею для АТОвців у Наварії: чому це відбувається і кому це вигідно?» в редакції одного з львівських видань, передає кореспондент Львівського порталу.

Мер вирішив підключити силовиків після того, як з’ясувалося, що один зі співзасновників цієї організації Павло Нікітін, який видав себе за учасника АТО (та отримав на цій підставі кілька земельних ділянок у Пустомитівському районі), зовсім ним не являється.

«Ми звернулися у СБУ, Генпрокуратуру, МВС, щоб вони розібралися у цій ситуації. Бо ми не є правоохоронними органами і не можемо давати оцінку тим чи іншим діям», – сказав Олег Серняк.

На питання, яким чином все-таки неАТОвець Павло Нікітін отримав земельну ділянку у Пустомитах, Олег Серняк відповів:

«Справа у тому, що у 2015 році, коли АТО тривала лише трішки більше року часу, ще не була повністю налагоджена робота по виготовленню оцих посвідчень учасника бойових дій. І, чесно кажучи, ми не ставили під сумнів… Адже, якщо людина до нас звертається, пише заяву, депутат обстежує її умови проживання і підтверджує, що особа є учасником АТО. Він (мова йде про Павла Нікітіна, – Ред.) подав посвідчення ветерана війни, інваліда війни, відтак не ставили під сумнів, що він не являється учасником АТО. Окрім цього, на той момент він кілька разів відвідував міську раду, був у формі, розповідав різні історії про те, як їм було складно, як потрібно допомагати боротьбі на сході».

Своєю чергою керівник ГО «Гвардія патріотів», учасник АТО Віталій Біляк розповів, яким чином Павло Нікітін підробив документи про участь у війні на Донбасі.

«Що стосується довідки про безпосередню участь пана Нікітіна в АТО, то він взяв її у місцевого мешканця Наварії, який є учасником АТО, та підробив під себе. Це також дивно, хто її йому надав?! Взяв і в фотошопі просто вписав своє прізвище та ім’я, а решта даних – іншої людини», – пояснив він.

Як повідомляв Львівський портал, у грудні 2017 року на сайті облдержадміністрації з’явилося розпорядження № 1219/0/5-17, яким голова Львівської ОДА на підставі клопотань учасників АТО виділив 83 ділянки біля озера Наварія. Втім, як з’ясувалося, у списку із 83 осіб опинилися не тільки учасників АТО, а й ціла низка бізнесменів. Детальніше про цей скандал читайте у матеріалі «Земля обітована. Наварійський конфлікт»

Зауважимо, нещодавно журналісти видання «Zaxid.net» під час свого розслідування з’ясували, що Павло Нікітін, один зі засновників ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО», яка і підготувала для голови Львівської ОДА Олега Синютки список майбутніх власників елітної землі біля озера Наварія, зовсім не являється ні учасником бойових дій на Донбасі, ні ветераном війни в Афганістані, за яких себе видавав.

Як пише видання, на початку 2017 року Нікітін як ветеран АТО отримав земельну ділянку площею 0,1 га для ведення садівництва у селі Давидів. Згодом, йому виділили ще одну ділянку в лісовому масиві безпосередньо на березі озера Наварія. Тут варто зауважити, що Павло Нікітін не увійшов до вже усім відомого «наварійського списку» із 83 осіб, який фігурує у розпорядженні Олега Синютки від 11 грудня 2017 року. На сайті Львівської ОДА з’явився інший документ від 9 лютого 2018 року, який доповнює перелік власників ділянок у Наварії: туди увійшло дев’ятеро осіб, серед них – і Павло Нікітін.