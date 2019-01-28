Роботодавцям пропонують перейти на 4-денний робочий тиждень

Компаніям в світі слід задуматися про масовий перехід на чотириденний робочий тиждень. З такою пропозицією виступили психолог Уортонської школи бізнесу при Пенсільванському університеті Адам Грант (США), а також економіст і історик Рутгер Брегман з Нідерландів в ході Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі. Про це повідомляє «Сегодня».

За словами Гранта, при зниженні тривалості робочого часу люди можуть ефективніше зосередити увагу, а якість і креативність найчастіше зростають.

«Вони більш лояльні до організацій, які готові проявити гнучкість щодо їх життя поза роботою», – зазначив він.

Як додав Брегман, економісти, соціологи, філософи десятиліттями вірили, що з часом людство зможе працювати менше, а ситуація змінилася лише в 70-і роки минулого століття.

Він розповів, що підприємці ще в 20-30-і роки виявили позитивний ефект від скорочення робочого тижня.

«Наприклад, Генрі Форд побачив, що після переходу від 60-годинного до 40-годинного робочого тижня його робітники стали продуктивнішими, оскільки менше втомлювалися», – підкреслив Брегман.

Додамо, 4-денний робочий тиждень зараз тестують компанії в офісах по всьому світу. Менше працювати вже почали в Німеччині, Новій Зеландії і Японії. Перші результати підтвердили, що якість роботи в таких умовах не знизилася, а навпаки – зросла.