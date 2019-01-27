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Кілька десятків львів’ян взяли участь у пікеті проти підняття ціни на проїзд у маршрутках

Вероніка Рой

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Сьогодні, 27 січня, у Львові на площі Ринок біля входу у міську Ратушу відбувся протест проти підняття ціни на проїзд в маршрутному транспорті. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

На акцію прийшли близько 20 львів’ян. Учасники вимагали від місцевої влади провести повторні громадські слухання стосовно вартості проїзду, а також припинити свавілля перевізників. Як зазначають організатори заходу, це була попереджувальна акція протесту.

За словами львів’янина та одного із учасників акції протесту Ореста, якість перевезення у маршрутках взагалі не відповідає ціні, яку ухвалила Львівська міська рада.

«Мені відомо, що вже 17 років відбуваються підвищення цін на перевезення, виділяють кошти з бюджету на електронний квиток, покращення транспорту. Але куди ті кошти діваються? Чому ми чуємо, що йде покращення перевезення, а насправді все відбувається в гіршу сторону. Я би хотів бачити, щоб перевезення було хоча б таке, як в Польщі. Коли ти виходиш з дому і знаєш, що точно сядеш у маршрутку, і не будеш їхати в забитому транспорті. Ця влада зіштовхує різні верстви населення: пенсіонерів та звичайне населення. Всі зляться на пенсіонерів, що вони їздять безкоштовно, і їх часто багато буває у маршрутках. А перевізник каже, що їм це йде в мінус, що їм не вертають ті кошти. Чому звичайні пасажири мусять від цього страждати? Про якість перевезення взагалі мовчу. Маршрутки їздять розбиті, санітарний стан їх взагалі не відповідає жодним нормам», – розповів львів’янин Львівському порталу.

Нагадаємо, у п’ятницю, 25 січня, міська рада Львова відкоригувала вартість проїзду у маршрутках. Із 1 лютого львів’яни платитимуть за проїзд уже не 5, а 7 гривень.

Як повідомляв Львівський портал, торік восени перевізники Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить уже 9 гривень 20 копійок. І заявили, що якщо мерія не затвердить його, то на маршрутах скоротять кількість автобусів. Після цього управління транспорту міськради Львова запропонувало встановити тариф на рівні 8 гривень і опублікувало до обговорення відповідний проект рішення виконавчого комітету. Проте згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що мова про подорожчання проїзду у маршрутках наразі не йде та дав вказівку провести розслідування і з’ясувати, чому управління транспорту висунуло таку пропозицію.

Загалом мерія проводила тривалі перемовини із приватними перевізниками Львова щодо нового тарифу, однак до спільної згоди вони так і не дійшли, адже головною вимогою посадовців було відновлення безкоштовного проїзду для пенсіонерів.

Лише наприкінці листопада перевізники заявили, що таки готові безоплатно возити пенсіонерів, якщо міська рада затвердить тариф у розмірі 7-8 гривень.

Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у грудні 2017 року. Тоді тариф підняли до 5 гривень.

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