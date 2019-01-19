В Україні набув чинності закон про протидію булінгу

Сьогодні, 19 січня, в набув чинності закон Закон України про протидію булінгу №2657-VIII. Напередодні документ опублікували у парламентській газеті «Голос України». Про це повідомляє Львівський портал.

«Булінг/цькування – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого», – йдеться в тексті закону.

Новоприйнятий закон передбачає низку штрафів за цькування. Так, штрафи за булінг становитимуть від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф буде більшим — від 100 до 200 мінімумів (1700 – 3400 гривень) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу також тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20% робітку.

Також у Законі України «Про освіту» передбачили типові ознаки булінгу:

систематичність (повторюваність) дії;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування інтересам потерпілого кривдника та/або заподіяння соціальної ізоляції потерпілого.

Нагадаємо, закон про протидію булінгу Верховна Рада України прийняла 18 грудня 2018 року.

Львівський портал писав про те, як діяти, якщо ваша дитина стала жертвою булінгу. Детальніше про це читайте тут.

Фото: 4mama.ua