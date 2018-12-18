Верховна Рада ввела штрафи за булінг

Верховна Рада України підтримала проект закону щодо протидії булінгу, який передбачає штрафи за цькування до 3400 гривень. За відповідний законопроект 8584 проголосували 226 народних депутатів, передає УП.

Зокрема, статтю 173 КУпАП доповнили статтею 173-4 із визначенням поняття «булінг».

«Булінг, тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого», – йдеться в тексті закону.

Цькування неповнолітнього буде каратися штрафом від 50 (850 грн) до 100 (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Така ж поведінка вчинена групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення буде каратися штрафом від 1700 грн до 3400 грн або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, будуть відповідати батьки кривдника.

У тексті законопроекту запропонованому до другого читання повідомляється, що рідні булера повинні будуть сплатити штраф від 850 до 1700 грн.

Також передбачається стягнення штрафу з особи, яка не повідомила правоохоронців про булінг, у розмірі 850-1700 грн.

Закон набере чинності з наступного дня після його опублікування.