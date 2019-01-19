Грибовицьке сміттєзвалище продовжує забруднювати довколишні ґрунти, – екологи

Протягом 2018 року спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції Львівщини проводили кризовий моніторинг поверхневих вод та ґрунтів у зоні Грибовицького сміттєзвалища. Екологи встановили, що полігон і надалі забруднює довколишні ґрунти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

Упродовж року екологи відібрали 217 проб поверхневих вод та 92 об’єднані проби ґрунту у зоні Грибовицького сміттєзвалища.

Отримані результати показали, що біля автодороги Львів – Рава-Руська, приблизно за 1 км від підніжжя полігону, є незначне збільшення вмісту концентрацій забруднюючих речовин: хлоридів, азоту амонійного, біохімічного споживання кисню, хімічного споживання кисню.

Також екологи зафіксували незначний вплив меліоративного каналу звалища на місцеву річку Малехівка. Втім своєю чергою вона не чинить негативного впливу на Полтву.

«За результатами проведених досліджень проб ґрунтів встановлено, що полігон твердих побутових відходів негативно впливає на ґрунти. Протягом 2018 року виявлені перевищення забруднюючих речовин відносно фону за такими показниками: азот амонійний, нітрати, хлориди, кобальт, марганець, свинець, мідь, залізо загальне, нафтопродукти, кадмій, цинк», – йдеться у повідомленні.

Втім у Держекоінспекції наголошують, що результати лабораторних досліджень за IV кварталі 2018 року демонструють «тенденцію до зменшення забруднюючих речовин в ґрунтах».

Зазначимо, кризовий моніторинг поверхневих вод та ґрунтів у зоні полігону твердих побутових відходів ЛКП «Збиранка» Держекоінспекція Львівщини проводить із липня 2016 року.

Раніше екологи заявляли, що протягом 2017 року стан ґрунтів навколо Грибовицького звалища погіршився. У жовтні 2018 року вони констатували, що полігон забруднює довколишні ґрунти.

Як повідомляв Львівський портал, на початку вересня 2018 року на Грибовицькому сміттєзвалищі вирили спеціальну канаву, якою інфільтрат стікав до підніжжя звалища та забруднював ґрунт, підземні води й місцеву річку Малехівку.

Водночас у Львівській міській раді обіцяли до кінця 2018 року встановити на звалищі ще дві нові установки з очистки інфільтрату, потужністю по 150 кубометрів. Це була б вже третя установка очистки інфільтратів, однак цього так і не сталося. Зараз на сміттєзвалищі є одна станція, потужністю до 250 кубометрів на добу. Однак екологи та місцеві активісти одностайно стверджують, що вона не працює. І директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач, і директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Сергій Сало запевняли Львівський портал, що станція очистки інфільтрату успішно працює, однак продемонструвати як це відбувається, вони відмовились.

Також Віталій Пугач заявляв, що на Грибовицькому сміттєзвалищі першочергові протиаварійні роботи так і не розпочались. Проте у мерії згодом спростували цю інформацію.

У мерії також звітували, що на роботи на території Грибовицького сміттєзвалища вже витратили понад 36 мільйонів гривень. Своєю чергою активісти звинуватили чиновників міськради Львова у маніпуляціях із документами щодо рекультивації звалища.

Детальніше про те ситуацію із Грибовицьким сміттєзвалищем, а також про те, що там відбувається протягом останніх двох років, читайте у матеріалі «Два роки безкарності».