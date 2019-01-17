УПЦ МП назвала «рейдерським» закон про перехід релігійних громад до Православної Церкви України

Українська православна церква Московського патріархату назвала ухвалений 17 січня закон про перехід релігійних громад «рейдерським». У церкві вважають, що його ухвалили з метою «догоджання і наповнення однієї релігійної спільноти». Про це повідомляє «Громадське».

На думку голови юридичного відділу УПЦ МП протоієрея Олександра Бахова, під приводом полегшення змін підлеглості та покращення процедури реєстрації релігійних громад, депутати хочуть запровадити переєстрацію статутів релігійних організацій.

Що, вказує Бахов, націлене на «догоджання і наповнення однієї релігійної спільноти».

«Як ми бачимо, що спроба запропонувати механізм для зміни підлеглості обертається у зайве адміністрування та ускладнення процедури реєстрації статутів релігійних організацій», — сказав Бахов.

Як повідомляв Львівський портал, 17 січня депутати Верховної Ради з другої спроби проголосували за законопроект 4128-д «Про свободу совісті та релігійних організацій». Закон передбачає механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

Нагадаємо, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Після цього Томос повернули до Стамбула для підпису всіма членами синоду Вселенського патріархату, який традиційно збирається 9-го числа кожного місяця.

Представник прес-служби ПЦУ священик Іван Сидор заявив, що Томос про автокефалію повернули до України невідкладно після підпису учасниками синоду, після чого він вже постійно перебуватиме в Києві. При цьому він зазначив, що документ дійсний після підпису Вселенським патріархом, «але, згідно з процедурою, там також мають підписи тих архієреїв, які беруть участь у синоді Константинопольського патріархату».