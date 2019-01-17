Рада ухвалила закон про перехід церков від Московського патріархату до ПЦУ

У Верховній Раді був проголосований за основу і в цілому законопроект №4128-Д щодо зміни релігійними громадами підлеглості. За це рішення проголосували 229 парламентарів, пише УП.

Під час обговорення документу більшість депутатів виступили на підтримку зазначеного проекту закону.

Проти виступали вихідці із партії «Регіонів», представники фракції «Опозиційного блоку».

Під час голосування голова опозиційної фракції Вадим Новинський підбіг до спікера Ради Андрія Парубія з вимогою зняти проект з розгляду. У відповідь Парубій кричав йому: «Відійди від мене, нечисть».

У тексті закону зазначається, що релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

Зазначається, що членство у релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного волевиявлення, а також на вимогах статуту (положення) релігійної громади.

«Релігійна громада на власний розсуд приймає нових та виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням)», – йдеться у порівняльній таблиці.

Повідомляється, що держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості шляхом реєстрації нової редакції статуту (положення) та/або внесення відповідних змін до статуту (положення) релігійної громади.

“Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюються загальними зборами релігійної громади. Такі загальні збори релігійної громади можуть скликатися її членами”, – вказується у законі.

Передбачається, що рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін до статуту ухвалюються не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до її статуту (положення).

Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін до статуту засвідчується підписами членів відповідної релігійної громади, які підтримали таке рішення.

Також повідомляється, що зміна підлеглості релігійної громади не впливає на зміст права власності та інших речових прав таких релігійних громад, крім випадків, передбачених законом.

Крім того у законопроекті наголошується, що частина громади, яка не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову громаду і укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їхнім власником (користувачем).

Законом забороняється вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, застава, встановлення іпотеки, безоплатна передача у власність та управління інших осіб, до завершення процедури зміни підлеглості у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним об’єднанням до завершення процедури зміни такої підлеглості.

Після успішного голосування спікер парламенту привітав усіх з «важливим історичним рішенням для української церкви і української держави».

Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Після цього Томос повернули до Стамбула для підпису всіма членами синоду Вселенського патріархату, який традиційно збирається 9-го числа кожного місяця.

Представник прес-служби ПЦУ священик Іван Сидор заявив, що Томос про автокефалію повернули до України невідкладно після підпису учасниками синоду, після чого він вже постійно перебуватиме в Києві. При цьому він зазначив, що документ дійсний після підпису Вселенським патріархом, «але, згідно з процедурою, там також мають підписи тих архієреїв, які беруть участь у синоді Константинопольського патріархату».