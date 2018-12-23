Герой боїв за Авдіївку кинувся першим рятувати людей на палаючому ярмарку Львова

На допомогу потерпілим від вибуху і пожежі на Різдвяному ярмарку у Львові прийшов 24-річний контрактник. Герой боїв за Авдіївку одним із перших кинувся на порятунок постраждалих. Про це Львівському порталу повідомили у регіональниому медіа-центрі Міноборони України.

«На місце події було викликано декілька карет швидкої медичної допомоги та працівників ДСНС. До їх приїзду людей було відведено на безпечну відстань, а працівники ярмарку намагались загасити вогонь підручними засобами. Перехожі повідомили, що неподалік місця події є потерпілі. До них підбіг хлопчина у військовій формі та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з потерпілими, жартувати, щоб ті не втрачали свідомість. По прибуттю медиків усіх потерпілих було госпіталізовано до клінічної лікарні з опіками різного ступеня», – йдеться у повідомленні.

Героєм у військовому однострої виявився 24-річний військовослужбовець за контрактом старший солдат Андрій Алямський. Уродженець Миколаївської області, який з квітня 2015 року перебуває у лавах Збройних Сил України.

Упродовж двох років він проходив службу в одному з піхотних підрозділів, брав участь у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, військова частина у якій він проходив службу захищала підступи до міста Авдіївка.

У піхоті старший солдат Андрій Алямський виконував обов’язки військового парамедика. Майже щодня мав справи із кульовими пораненнями, мінно-вибуховими травмами, опіками тощо. Тому не розгубився, коли побачив постраждалих від вогню цивільних та кинувся надавати допомогу.

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Зараз Андрій проходить службу на Львівщині у складі артилерійської навчальної частини 184 Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Львова від вибуху балона із газом спалахнув різдвяний ярмарок. За попередніми даними вибух пролунав у будиночку різдвяного ярмарку, який за орендував ресторан «Реберня». Під час пожежі постраждали люди. На місці працювали слідчі. До реанімації потрапило двоє людей. Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі. Опісля буде прийнято відповідне рішення про доцільність відновлення роботи усіх ярмарків у місті. Усі постраждалі на львівському ярмарку – працівники одного закладу.