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Під час пожежі на львівському ярмарку постраждали люди

Андрій Котенський

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Рятувальники ліквідували пожежу торгових павільйонів різдвяного ярмарку у центрі Львова. За попередніми даними  постраждало четверо людей. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 22 грудня о 13:15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у торговому павільйоні на проспекті Свободи у Львові. Пожежа перекинулася на дві сусідні торгові павільйони.

Попередньо внаслідок пожежі травмовано 4 людей.

До ліквідації пожежі залучили 2 пожежно-рятувальні підрозділи.

Причина виникнення загорання встановлюється. Інформація щодо потерпілих уточнюватиметься.

Фото та відео від користувачів каналу Варта1

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