Під час пожежі на львівському ярмарку постраждали люди

Рятувальники ліквідували пожежу торгових павільйонів різдвяного ярмарку у центрі Львова. За попередніми даними постраждало четверо людей. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.
За даними відомства, 22 грудня о 13:15 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у торговому павільйоні на проспекті Свободи у Львові. Пожежа перекинулася на дві сусідні торгові павільйони.
Попередньо внаслідок пожежі травмовано 4 людей.
До ліквідації пожежі залучили 2 пожежно-рятувальні підрозділи.
Причина виникнення загорання встановлюється. Інформація щодо потерпілих уточнюватиметься.
Фото та відео від користувачів каналу Варта1
Андрій Котенський