У реанімації двоє осіб, які постраждали на різдвяному ярмарку Львова

Двоє постраждалих у пожежі на львівському ярмарку перебувають у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, унаслідок вибуху газового балона, 4 людини госпіталізували в КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова», двоє із них — в реанімації, і двоє — в опіковому відділенні.

За словами начальника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба, усім постраждалим надається вся необхідна медична допомога, усі необхідні медикаменти є.

«Госпіталізовано 4 людини. Надаємо їм допомогу. У всіх — опіки обличчя, шиї, верхньої частини тулуба і верхніх кінцівок. Площа і глибина опіків зараз уточнюються. Медикаментами ми забезпечені», — каже Володимир Зуб.

Раніше ми повідомляли, що по повідомляв, що у центрі Львова спалахнув різдвяний ярмарок. Під час пожежі постраждали люди. На місці пожежі працюють слідчі.