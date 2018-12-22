Друга спроба. Комісія знову не змогла обрати директора перинатального

Конкурсна комісія з визначення директора Львівського перинатального центру так не змогла визначитися: жоден із п’ятьох кандидатів так і не набрав необхідних 5 голосів членів комісії. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу із місця події.

Так, за Біль члени комісії віддали 3 голоси, за Степанчака – 2, за Малачинську та Потапова – по 1 голосу, Лех не отримав ні одного голоса.

Як повідомляв Львівський портал, 5 грудня конкурсна комісія заслухала двох із п’ятьох кандидатів, а саме: завідувача гінекологічним відділенням перинатального центру Ірини Біль; акушера-гінеколога перинатального перинатального центру та головного спеціаліста відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Володимира Леха.

Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте тоді члени комісії так і не змогли обрати переможця.

17 грудня, під час засідання комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Львівського перинатального центру заслухали стратегії розвитку ще трьох кандидатів, а саме: Марії Малачинської (директор Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення), Ігоря Потапова (в.о. директора перинатального центру) і Михайла Степанчака (акушер-гінеколог у пологовому будинку №1).

Сьогодні члени комісії планували врешті визначитися із остаточною кандидатурою на посаду директора перинатального центру.