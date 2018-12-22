Сьогодні у Львові знову намагаються затвердити голову перинатального центру

Сьогодні, о 17-й годині розпочалося останнє засідання комісії із визнечення директора Львівського перинатального центру. Про це із місця події повідомив кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні остаточне засідання конкурсної комісії по перинатальному центру. Це вже друга спроба. Ми провели загалом 54 конкурси у сфері медицини, культури, соцзахисту і освіти. Таких ситуацій, як по перинатальному ще не було. Деколи питаю у людей, мовляв, чи не помазано там медом, бо звідусіль йдуть дзвінки і щось бажають», – сказав заступник голови облради Володимир Гірняк.

Чиновник не виключає можливості, що сьогодні комісія знову не зможе визначитися із кандидатом на посаду директора.

Також Володимир Гірняк висловив сподівання, що другу чергу перинатального центру запустять до 1 квітня 2019 року.

Також додамо, що засідання комісії проходить у закритому режимі. Станом на 17.40 нарада триває досі.

Як повідомляв Львівський портал, 5 грудня конкурсна комісія заслухала двох із п’ятьох кандидатів, а саме: завідувача гінекологічним відділенням перинатального центру Ірини Біль; акушера-гінеколога перинатального перинатального центру та головного спеціаліста відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Володимира Леха.

Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте тоді члени комісії так і не змогли обрати переможця.

17 грудня, під час засідання комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Львівського перинатального центру заслухали стратегії розвитку ще трьох кандидатів, а саме: Марії Малачинської (директор Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення), Ігоря Потапова (в.о. директора перинатального центру) і Михайла Степанчака (акушер-гінеколог у пологовому будинку №1).

Сьогодні члени комісії планують врешті визначитися із остаточною кандидатурою на посаду директора перинатального центру.