У Львові пропонують зробити платний проїзд для пільговиків у час-пік

Львівській міській раді пропонують зробити для пільговиків платний проїзд у маршрутках у пікові години. Відповідну петицію зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій, передає Львівський портал.

Авторка петиції Наталія Падко пропонує обмежити безкоштовний проїзд пільгових категорій населення у маршрутках у час-пік.

«Пропоную обмежити безкоштовний проїзд пільговикам у міських маршрутках в години пік, тобто з 08:00 год. по 10:00 год. та з 17:00 год. по 19:00 год.», – йдеться у тексті петиції.

Для того, аби цю електронну петицію розглянула Львівська міська, потрібно зібрати 500 голосів. Станом на сьогодні, 10 грудня, під нею підписалась 41 людина.

Зазначимо, пільгові категорії населення їздять у Львові безкоштовно у міському електротранспорті та маршрутках, які підпорядковуються комунальному АТП-1. в ЛКП «Львівелектротранс» заявляють, що 70% всього пасажиропотоку становлять пільговики.

Також зі січня 2018 року приватні перевізники Львова відмовилися безоплатно возити пенсіонерів. Нещодавно керівники автотранспортних підприємств заявили, що возитимуть пенсіонерів безкоштовно, якщо крім нового тарифу (8-9 гривень), міська рада виплачуватиме за них компенсації у розмірі 85 мільйонів гривень на рік.

У бюджеті Львова на 2019 рік передбачили понад 240 мільйонів гривень на пільговий проїзд у громадському транспорті. При цьому Львівелектротранс отримає втричі більше коштів, аніж автотранспортні підприємства.

Востаннє Львівська міськрада виділяла перевізникам компенсації за пільговиків у вересні цього року. Тоді на підприємства скерували 15 мільйонів гривень.