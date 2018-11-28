В окупованому Криму арештували всіх захоплених українських моряків

Київський районний «суд» окупованого Сімферополя на 2 місяці арештував всіх затриманих ФСБ Росії в Аховському морі українських моряків. Про це сьогодні, 28 листопада, у Facebook повідомив «Радіо свобода» Антон Наумлюк.

«Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх з учорашнього дня українських моряків, затриманих російськими прикордонниками, в тому числі капітана 2-го рангу з катера «Бердянськ» Дениса Гриценко і капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє УП, загалом на бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», “Нікополь” перебувало 24 українські моряки.

Так, 28 листопада окупанти заарештували 9 українських моряків. Зокрема, оперуповноваженого 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старшого лейтенанта Андрія Драча і командира українського бронекатера «Нікополь» Богдана Небилицю.

Вчора, 27 листопада, київський районний «суд» окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Також запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону). Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це 26 листопада відбулось позачергове засідання сесії Верховної Ради України, під час якого в 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.