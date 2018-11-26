Стало відомо коли Рада розгляне запровадження воєнного стану в Україні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання парламенту на 16:00, 26 листопада. Про це йдеться у заяві спікера ВР, яку оприлюднено в ніч на понеділок, передає УП.

«На виконання рішення РНБО України і зверення президента України, на понеділок, 26 листопада на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України», – зазначив Парубій.

«Вже п’ятий рік триває російська агресія проти України. Окуповано Крим і частина Донецької і Луганської областей. Практично щодня позиції наших військових обстрілюють російські терористи на Донбасі. Очевидно, що фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів.

25 листопада на кораблі Військово-морських сил України було здійснено підступну атаку російських військових. Такі дії російського агресора – порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. Весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися. Адже весь світ побачив відео, де російські військові кораблі атакують українські», – заявив голова ВР.

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