В окупованому Сімферополі «суд» заарештував двох українських моряків

Київський райсуд Сімферополя в середу ухвалив заарештувати до 25 січня 2019 року командира дивізіону суден забезпечення військово-морської бази «Південь» ВМС України Володимира Лісового, та співробітника Служби безпеки України (СБУ) Андрія Драча. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ніякого небезпечного маневрування я не проводив. Я не порушував правил судноплавства»», – сказав Володимир Лісовий у суді.

Він – уродженець Севастополя, проживає в Одесі, одружений, виховує малолітню дитину. Батьки моряка живуть в Ялті. Вони були присутні на засіданні суду.

Крім того, Київський райсуд Сімферополя в середу відправив під варту, як пишуть російські ЗМІ, співробітника Служби безпеки України (СБУ) Андрія Драча, який перебував на бронекатері «Нікополь».

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це 26 листопада відбулось позачергове засідання сесії Верховної Ради України, під час якого в 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Вчора, 27 листопада, повідомлялося, що В Криму «суд» заарештував 12 українських моряків.