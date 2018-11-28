У Львові оголосили тендер на постачання обладнання для очистки інфільтрату Грибовицького полігону

ЛКП «Зелене місто» відповідно до процедури міжнародних закупівель оголосило двостадійний тендер на постачання та монтаж обладнання з очистки фільтрату міського полігону твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Закупівлю буде здійснено за кошти позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Фонду «Чисті технології» (CTF) та гранту Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).

Установча зустріч для зареєстрованих учасників тендеру відбудеться 15 січня 2019 року о 11:00 год з виїздом на місце встановлення обладнання.

Термін подачі технічних пропозицій від учасників у рамках першої стадії тендеру триває до 31 січня, 11:00. Отримані пропозиції буде проаналізовано тендерною комісією. Результатом стане перелік компаній, які проходять на другу стадію тендеру та будуть запрошені до подання комерційної частини (пропозиції).

Переможець тендеру після підписання угоди має доставити, змонтувати та ввести в експлуатацію систему упродовж 9 місяців.

Деталі тендеру за посиланням: https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-18 1128a.html

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив ЛКП «Зелене місто» провести закупівлю необхідного обладнання для очистки інфільтрату на території Грибовицького сміттєзвалища, а також в подальшому його використовувати.

Зазначимо, що Львів отримав від ЄБРР 35 млн євро кредиту на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській міській раді пообіцяли до кінця цього року встановити на звалищі ще дві нові установки з очистки інфільтрату, потужністю по 150 кубометрів. Це буде вже третя установка очистки інфільтратів. Зараз на сміттєзвалищі є одна станція, потужністю до 250 кубометрів на добу. Однак екологи та місцеві активісти одностайно стверджують, що вона не працює.

І директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач, і директор департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради Сергій Сало запевняли Львівський портал, що станція очистки інфільтрату успішно працює, однак продемонструвати як це відбувається, вони відмовились.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Пугач заявляв, що на Грибовицькому сміттєзвалищі першочергові протиаварійні роботи так і не розпочались. Проте у мерії згодом спростували цю інформацію.

Як повідомляв недавно активісти звинуватили чиновників міськради Львова у маніпуляціях із документами щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

Детальніше про те ситуацію із Грибовицьким сміттєзвалищем, а також про те, що там відбувається протягом останніх двох років, читайте у матеріалі «Два роки безкарності».