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На Львівщині напрацюють план заходів на випадок введення воєнного стану

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 26 листопада, у Львівській ОДА відбудеться закрите засідання Ради оборони області, на якій зберуть керівників усіх підрозділів правоохоронних, військових та контролюючих органів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Усі військовослужбовці Львівського гарнізону відповідно до розпорядження начальника генштабу, головнокомандувача Збройних сил України, приведені у повну бойову готовність.

«Від тих людей, які є сьогодні на керівник посадах Львівщини, багато чого залежить. Мешканці області повинні відчувати себе у безпеці, і ми докладемо до цього максимум зусиль», – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Він також подякував усім учасникам АТО, які висловили готовність у разі необхідності знову стати на захист інтересів держави.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану.

Через це сьогодні, 26 листопада, на 16:00 год. призначили позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Про те, що передбачає воєнний стан читайте тут.

Також Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

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