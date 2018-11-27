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На площі Ринок студенти спростовуватимуть стереотипи про воєнний стан

Олена Карп'юк

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Завтра, 28 листопада, о 09:00 год., на площі Ринок студенти Української академії лідерства пояснюватимуть перехожим, що означає режим воєнного стану в країні, а також спростують поширені стереотипи про негативні наслідки його введення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Акцію проводимо для того, щоб нагадати, що війна триває вже чотири роки. І щоб в ній перемогти, українцям потрібно далі жити, працювати, усміхатись та підтримувати Україну, а паніка та хаос – це саме те, що потрібно ворогу. Свою підтримку акції висловили відомі громадські діячі: Ярослава Гресь, Мустафа Найєм, Павло Шеремета, Валерій Пекар та інші», — розповідають організатори.

Відтак студенти закликають українців зберігати спокій у непростих умовах та продовжувати робити прості речі: тепло вдягатись, усміхатись, дзвонити батькам та підтримувати армію.

Такі студентські акції відбудуться завтра також у Києві, Полтаві, Харкові, Львові, Чернівцях та Миколаєві.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це 26 листопада відбулось позачергове засідання сесії Верховної Ради України, під час якого в 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Також на випадок введення воєнного стану на Львівщині напрацювали план заходів.

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