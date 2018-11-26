На пункті пропуску «Ягодин», де страйкують «євробляхери», сталася масова бійка

У пункті пропуску «Ягодин», що у Волинській області, де мітингують мітингують власники авто на єврономерах, сталася масова бійка. Про це повідомляє місцеве видання “Волинь 24”.

Повідомляється, що один із водіїв вантажного автомобіля вирішив проїхати без черги. Такі дії обурили мітингувальників. Вони почали кидати в автомобіль шини та битися, а водій вигукував із автомобіля: «Я вас всіх поріжу!».

Протягом п’яти хвилин поліція не втручалася, однак коли мітингувальники почали жбурляти у вантажівки палаючі шини, а вантажівка почала рухатися на людей – втрутився спецпідрозділ поліції.

Водію вантажівки вдалося вирватися через блокувальників та проїхати кордон, за ним поїхали й наступні п’ять вантажних автомобілів.

Раніше Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал повідомляв, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Відтак сьогодні на Львівщині розпочали блокаду пунктів пропуску через прийняті закони №8487 і №8488, які стосуються авто на іноземній реєстрації.

ДПСУ поінформувала, що у зв’язку з цим ускладнений рухспостерігається у напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино» та «Угринів».

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Зокрема, протягом цих днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району.

Також власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Сьогодні, 26 листопада, повідомлялося, що до восьми пунктів пропуску рух транспорту досі заблокований. У свою чергу, в МВС заявили, що їх сервісні центри готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені авто з європейською реєстрацією.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.

Фото: Волинь 24