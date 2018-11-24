ОСТАННІ НОВИНИ

Українцям нагадують, що від завтра діятимуть нові правила для «євроблях»

Дарина Смеречанська

|

Державна фіскальна служба нагадує про те, що із 25 діятимуть нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Про це відомство повідомила на своїй сторінці у Facebook.

 

Власне сьогодні опубліковано тексти законів, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Вони набувають чинності з 00.00 годин 25 листопада.

«Отже, за якими правилами можна ввозити на митну територію України транспортні засоби, зареєстровані на нерезидентів (у тому числі і автомобілі для особистого користування)?

Громадяни України мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, строком до одного року і за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому, митні платежі не повертаються.

Громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу.

При ввезенні автівки, що була в користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.

Таким чином, якщо резидент планує сьогодні здійснити перетин митного кордону України на автівці з іноземною реєстрацією і повернутися після 00.00 годин, то сплата митних платежів або грошової застави є обов’язковою», – зазначили у ДФС.

Як повідомляв Львівський портал, Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Зокрема, протягом двох днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району.

Також власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор
Олесь ТЯГАЙ
Задля енергонезалежності: на ДТЕК Добротвірській ТЕС запустили оновлений турбогенератор

Працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС завершили ремонт турбіни №6, який тривав протягом серпня – вересня поточного року. Сь...

Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла
Наталя ДУЛЯБА
Таємна коаліція. Як у міськраді Трускавця віддають землю під будівництво житла

Трускавець завжди приваблював своїми санаторіями та курортами. Коли ж його туристична інфраструктура стала більш-менш за...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...