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У чотирьох пунктах пропуску на Львівщині – ускладнений рух, - ДПСУ

Дарина Смеречанська

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Державна прикордонна служба України повідомляє, що рух через деякі пункти пропуску на західній ділянці кордону тимчасово ускладнений. Це пов’язано з діями власників автомобілів з іноземною реєстрацією, які частково або повністю блокують рух на дорогах, що ведуть до пунктів пропуску. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

 

В даний час ускладнений рух спостерігається у напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино» та «Угринів». В місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції.

Держприкордонслужба також посилила заходи безпеки, аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні. Зокрема створені ситуативні групи, в готовності до дій знаходяться додаткові сили, відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією та іншими взаємодіючими органами.

У зв’язку з цим Держприкордонслужба звертається до всіх подорожуючих громадян, з прохання врахувати цю інформацію під час вибору маршруту подорожей та для обрання оптимального маршруту руху.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні на Львівщині розпочали блокаду пунктів пропуску через прийняті закони №8487 і №8488, які стосуються авто на іноземній реєстрації.

Додамо, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Зокрема, протягом двох днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району.

Також власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.

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