Порошенко підписав закони про розмитнення «євроблях»

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Про це він повідомив на своїй сторінці у Тwitter.

«Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду», – написав Глава держави.

Раніше Львівський портал інформував про те, що Верховна Рада проголосувала у другому читанні за закон №8487 та в цілому. Законом пропонується запровадження спрощеної системи розмитнення автомобілів на єврономерах (так званих «євроблях»).

Також ми інформували про те, що нардепи проголосувала в цілому за законопроект №8488, який вносить зміни до Митного кодексу та деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Він, зокрема вводить обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення. Так, нерезидент зможе без грошового забезпечення ввезти в режимі тимчасового ввезення лише одне авто.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Зокрема, протягом двох днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району.

Також власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.