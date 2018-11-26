У МВС обіцяють цілодобово реєструвати «євробляхи»

Сервісні центри МВС готові у цілодобовому режимі реєструвати розмитнені авто з європейською реєстрацією. Про це сьогодні, 26 листопада, йшлося під час міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, передає Департамент комунікації МВС України.

Учасниками наради було наголошено на необхідності неухильного дотримання водіями транспортних засобів, що перетинають державний кордон, норм законів №8487 і №8488 щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією.

«Для цього регіональні сервісні центри МВС готові забезпечити безперебійну роботу із державної реєстрації розмитнених транспортних засобів у цілодобовому режимі», – зазначив Сергій Яровий.

Водночас на урядовому рівні тривають міжвідомчі консультації щодо впровадження спрощеного порядку реалізації норм цих законів для полегшення реєстраційних процедур для водіїв таких ТЗ.

Підрозділи Національної поліції та Держприкордонслужби працюють у прикордонних районах у посиленому режимі відповідно до доручення міністра внутрішніх справ України. Правоохоронці закликають учасників протестів дотримуватися публічного порядку і утриматися від провокацій.

Як відомо, за блокування доріг на Львівщині відкрили кримінал.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Відтак сьогодні на Львівщині розпочали блокаду пунктів пропуску через прийняті закони №8487 і №8488, які стосуються авто на іноземній реєстрації.

ДПСУ поінформувала, що у зв’язку з цим ускладнений рухспостерігається у напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краківець», «Солотвино» та «Угринів».

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

20 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації розпочали безстрокову акцію протесту у 46 містах України.

Зокрема, протягом цих днів «євробляхарі» блокували дороги у селі Новий Милятин Буського району та в селі Розвадів Миколаївського району.

Також власники «євроблях» 20 листопада також влаштували акцію протесту під стінами Львівської міськради, а також у Бродах.

Сьогодні, 26 листопада, повідомлялося, що до восьми пунктів пропуску рух транспорту досі заблокований.

Всі власники машин на іноземній реєстрації вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог громадськості. Зокрема, вони домагаються скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу.