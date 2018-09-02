У Львові відзначають 75 річницю ліквідації єврейського гетто та Янівського концтабору

Сьогодні, 2 вересня, у Львові відбуваються меморіальні заходи до 75 річниці ліквідації Янівського концтабору і Львівського ґетто, яке в часи ІІ Світової було третім за величиною в Європі єврейським гетто, створеним під час німецької окупації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Сьогодні у великій сесійні залі міської ради відзначили організації й ніціативи, які досліджують, зберігають та популяризують єврейську спадщину Львова та регіону. Символічною відзнакою став ключ від синагоги «Ключ від міста» як повернення пам’яті про минуле. Такими ключами нагородили 75 осіб.

Перший «Ключ до міста» отримала Адель Діанова, директорка Всеукраїнського Єврейського Благодійного Фонду «Хесед-Ар’є», за особистий внесок та внесок організації у багаторічне вивчення, збереження та популяризацію єврейської історії та культури.

«Це для мене є дуже важлива і дорога нагорода. Цей ключ відкривав двері якоїсь синагоги, одної з тих, які були у Львові знищені до війни. Нема дверей, нема синагоги, але той ключ може відкрити двері нашої пам’яті і бажання зберегти цю пам’ять, зробити історію Львова спільною як для українців, так і для євреїв. Мене тішить, що все більше львів’ян це розуміють. Про це свідчить цей урочистий зал, де так багато почесних гостей», — сказала Адель Діанова.

Також ключі-відзнаки отримали:

Яніна Хешелес, авторка щоденника «Очима дванадцятирічної дівчинки», дочка редактора сіоністської газети «Хвіля», яка вижила в Янівському концтаборі, — за особистий внесок в повернення пам’яті про єврейські спільноти Львова, винищені в час Голокосту, за зв’язок зі Львовом та вибудовування діалогу між поколіннями.

Маріуш Шварц, співголова Благодійного фонду «Леополіс — Гуманітарна допомога Україні» (Мюнхен, Німеччина), син доктора Олександра Шварца, в’язня Янівського концтабору, який вижив єдиний з усієї великої родини Шварц, — за продовження справи батька, який все своє життя присвятив благодійності, заснувавши у 90-ті роки у Мюнхені згаданий благодійний фонд.

Мирослав Маринович, правозахисник, віце-ректор УКУ, — за внесок у публічну дискусію в сучасному українському суспільстві про важливість осмислення та включення єврейської історії і культури як частини спільної спадщини сучасної України.

Марла Рошер Озборн, директорка громадської організації «Єврейська спадщина Рогатина» — за внесок в відкриття єврейської спадщини для Рогатина, багаторічну роботу із відновлення єврейських цвинтарів у Рогатині, проведення просвітницької роботи, налагодження комунікації між різними інституціями та установами міста задня збереження на представлення єврейської спадщини міста

Іріс Гляйхман, керівниця проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» Німецького товариства співпраці (GIZ) у 2009−2016 рр — за ініціативи та активну участь в реалізації проекту «Простору Синагог», реставрацію та ревіталізацію об’єктів культурної спадщини Львова, які мають стосунок до єврейського минулого міста.

Арон Вайс, доктор історії, співробітник міжнародної організації «Джойнт», людина, яка вижила під час Голокосту в Бориславі — за налагодження міжкультурного діалогу в Україні, за роботу з українською, польською та єврейською молоддю щодо привернення пам’яті про минуле цього регіону, за підтримку і участь в проектах, які націлені на збереження єврейської спадщини України.

Гаральд Біндер, засновник Центру міської історії — за особистий внесок у дослідження історії Галичини та розвиток інституції, які досліджують та популяризують єврейську історію та спадщину міст і містечок України.

Церемонія «Ключ до міста: повернення пам’яті про минуле» розпочала меморіальні заходи до 75-ої річниці ліквідації гетто та Янівського концтабору у Львові, які відбуватимуться в різних локаціях міста. Ці заходи є частиною цілорічної програми «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не) пережило», що об’єднала низку інституцій для проведення різноформатних меморіальних заходів, щоб вшанувати єврейських мешканців нашого міста та регіону, які стали жертвами Голокосту.

Наступна частина програми — меморіальний концерт, який відбудеться о 15:00 год. в Урочищі «Піски» (вул. Омеляна Ковча) — місці, яке в часи Голокосту було однією з локацій, де проводились масові розстріли в’язнів Львівського ґетто та Янівського концтабору. На цьому місці Ukrainian Festival Orchestra під керівництвом Івана Остаповича виконає першу та третю частину симфонії № 6 «Трагічної» австрійського композитора і диригента Ґустава Малера.

На завершення програми заходів сьогодні всіх охочих о 17:30 год. чекатимуть у Просторі Синагог (вул. Староєврейська, 37). Там відбудеться концерт-молитва за участю вокально-інструментального ансамблю «Варнічкес» Всеукраїнського єврейського благодійного форду «Хесед-Ар’є», Сергія Гаврилюка (альт), проекту Наталії Вакшинської, Еленори Разгон (вокал).

Із детальним переліком заходів та всіх осіб, які отримали нагороди-ключі, можна ознайомитись тут.

Фото: ЛМР, Вікіпедія