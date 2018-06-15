ЛКП «Рембуд» дозволили постачати воду у Грибовичі, Малехів та Збиранку

Львівська міськрада визначила ЛКП «Рембуд» виконавцем послуг із централізованого водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки. Відповідне рішення сьогодні, 15 червня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, постачати воду мешканцям сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі тепер буде не ЛМКП «Львівводоканал», а ЛКП «Рембуд». Для цього міськрада зобов’язала ЛКП «Рембуд» до 1 липня прийняти на баланс водопровідні мережі у цих населених пунктах.

Також ЛКП «Рембуд» має отримати ліцензію на надання послуг із централізованого водопостачання.

Як пояснив під час обговорення начальник управління інженерного господарства Львівської міськради Олександр Одинець, таким рішенням ЛКП «Рембуд» зможе купувати воду у Львівводоканалу за оптовим тарифом.

«ЛКП «Рембуд» буде укладати відповідні договори на постачання холодної води і, відповідно, буде мати для себе новий вид діяльності. Таким чином ЛКП «Рембуд» може купувати воду у Львівводоканалу за оптовим тарифом, якщо отримає відповідну ліцензію. Це є вигідно», – зазначив Олександр Одинець.

Виконком міської ради також зобов’язав ЛКП «Рембуд» до 1 вересня укласти договори на надання послуг з централізованого водопостачання з мешканцями сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі.

Як йдеться на сайті Львівської міськради, ЛКП «Рембуд» займається будівництвом і капітальним ремонтом житлового фонду, об’єктів комунального господарства.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, основним видом діяльності ЛКП «Рембуд» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Серед інших видів діяльності також вказано:

будівництво житлових і нежитлових будинків,

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,

діяльність туристичних агентств,

оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,

роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

Директором ЛКП «Рембуд» є Михайло Сидорович, який раніше очолював Львівелектротранс.

Нагадаємо, дотепер мешканці сіл Великі і Малі Грибовичі, Малехів та Збиранка отримували воду безкоштовно. Із 1 квітня Львівводоканал хотів призупинити водопостачання до цих населених пунктів через перевищені обсяги споживання води, однак цього так і не зробив.

Згодом стало відомо, що мешканці сіл Великі і Малі Грибовичі, Малехова і Збиранки платитимуть за воду яку вони протягом місяця спожили понаднормово із 1 червня. Однак потім цю дату відтермінували до 1 липня.