З 1 квітня селам Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі припинять постачати воду

Через відмову сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі укласти договори з ЛМКП «Львівводоканал», підприємство, відповідно до законодавства, змушене припинити водопостачання до цих сіл. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідно до законодавчих норм, через відмову укладати договори на водопостачання, ЛМКП «Львівводоканал» змушене з 1 квітня припинити водопостачання до сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі. Для запобігання цій ситуації та забезпечення мешканців сіл стабільним водопостачання ще в лютому було надіслано листи сільським головам, оскільки, відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних норм. Тобто, в цьому випадку керівництво сіл, як орган місцевого самоврядування, повинно забезпечити безперебійне і якісне водопостачання. Також неодноразово проводилися наради під головуванням заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака з представниками цих сіл. ЛМКП «Львівводоканал» погоджувався допомогти в укладанні договорів та наданні необхідних консультацій. В свою чергу місто офіційно запропонувало відшкодовувати вартість води, необхідної в межах потреб санітарно-гігієнічних норм – 1,5 м3 в місяць на одного мешканця. Однак жодного договору мешканці сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі з ЛМКП «Львівводоканал» не уклали.

«Відповідно до законодавчих норм, водопостачання може здійснюватися виключно на підставі укладених договорів. У цій ситуації ми пропонували мешканцям сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі два варіанти укладення договорів. Перший – мешканці ставлять лічильники і кожен укладає договори з ЛМКП «Львівводоканал» і вступає з ним в юридичні відносини та сплачує за спожиту воду. Другий – села створюють своє комунальне підприємство, яке укладає угоду з ЛМКП «Львівводоканал» і має відносини з ними. Відповідно до чинного законодавства України, що регулює сферу надання комунальних послуг, зокрема послуг централізованого водопостачання, чітко визначає обов’язок споживача оплачувати ці послуги без жодних винятків для будь-якої категорії споживачів.

Однак, жодного договору мешканці цих сіл не уклали з ЛМКП «Львівводоканал». Навпаки, висувають вимоги, які суперечать чинному законодавству. Тому, відповідно до законодавчих норм, за відсутності договорів на водопостачання, ЛМКП «Львівводоканал» немає законних підстав надавати їм цю послугу. З 1 квітня підприємство змушене припинити водопостачання до сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі», – повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, відповідно до проведеного аналізу порівняння водоспоживання мешканців сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі, і мешканців Львова, встановлено, що водоспоживання на 1 мешканця в цих селах від 6 до 7 разів більше, ніж водоспоживання на 1 мешканця Львова. До прикладу, по Львову на 1 абонента припадає 6 м3 води, на 1 мешканця 2 м3 води. По с. Малехів перевищення на 1 абонента в 7,7 рази, на 1 мешканця – в 4,3 рази. По Грибовичах перевищення на 1 абонента в 4,6 рази, на 1 мешканця – в 3,17 рази. Тобто 1 абонент у Львові споживає 6 м3 води, у с. Малехів – 40 м3 води, 1 мешканець у Львові – 2 м3 води, у с. Малехів – 9,5 м3 води. Оскільки вода цим селам подавалася безкоштовно, то за 2017 рік витрати ЛМКП «Львівводоканал» на водозабезпечення сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі становили 3,5 млн. грн.