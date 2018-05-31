Оплату за воду для Малехова, Збиранки, Великих і Малих Грибовичів відтерміновують до 1 липня

Рішення про нарахування за водопостачання мешканцям сіл Малехів, Збиранка, Великі і Малі Грибовичі відтерміновують на 1 липня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Було прийнято рішення виконавчого комітету дослідити чи є витоки, який стан водопровідних мереж, і на які потреби іде стільки води у селах Малехів та Грибовичі. Адже їх споживання у 6−7 разів більше, ніж у Львові. Також виконавчий комітет доручив розробити програму відшкодування вартості частини води, передбаченої як санітарна норма на одну особу.

На одному із засідань виконавчого комітету директор ЛМКП «Львівводоканал» доповідав про результати обстеження. Було виявлено, що значне перевищення водоспоживання зумовлене тим, що мешканці Малехова і Великих Грибович використовують воду не для побутових потреб, а для ведення господарської діяльності — теплиці, озера, квітники», – розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Також він повідомив, що місто доопрацьовує програму відшкодування вартості 1,5 м3 води — санітарної норми на одного мешканця.

«Тут є два варіанти взаємовідносин мешканців з ЛМКП «Львівводоканал» — головним постачальником води. Перший варіант — це укладання прямих договорів на водопостачання між кожним мешканцем і ЛМКП «Львівводоканал». Тоді мешканці оплачують вартість води напряму підприємству, а ми відшкодовуємо 1,5 м3. Другий варіант — це коли сільська рада створює комунальне підприємство, або використовує те, яке має, і вже це підприємство заключає угоду з ЛМКП «Львівводоканал», а мешканці, відповідно, укладають угоду вже зі своїм комунальним підприємством. Цей варіант економічно вигідніший для мешканців. У цьому випадку, відповідно до законодавства, оскільки це буде гуртове споживання води, тариф на воду стає вдвічі менший, і в межах тих коштів на відшкодування, які виділятиме Львівська міська рада, по факту безкоштовними для мешканців будуть не 1,5 м3 води, а 3 м3», – пояснив Сергій Бабак.

Окрім цього він додав, що з цими варіантами ознайомилися сільські голови. Деякі з них зацікавилися таким підходом.

«Тому, цю програму ми зараз доопрацюємо і винесем на затвердження сесії Львівської міської ради. Ми максимально йдемо назустріч мешканцям і хочемо, щоб вони вибрали для себе найбільш економічно вигідний варіант співпраці з ЛМКП «Львівводоканал». Сподіваюся, голови сільських рад виберуть другий варіант. А той ліміт, який ми декларували на відшкодування, ми забезпечимо, а за решту потрібно платити. Тому, відтермінуємо рішення про нарахування за воду і проводитимемо його не з 1 червня, а з 1 липня.

Однак, хочу підкреслити, якщо сільські голови приймуть рішення, щоб мешканці укладали прямі договори з «Львівводоканалом», а деякі мешканці договорів не підпишуть, то ЛМКП «Львівводоканал» має юридичні підстави подавати позов до суду і вимагати стягнення оплати у судовому порядку», — зазначив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

За його словами, станом на зараз, відповідно до діючих тарифів на воду, за безкоштовне водопостачання сіл Малехів, Малі і Великі Грибовичі, Збиранка, з міського бюджету необхідно було б компенсувати 3 млн. грн. Зараз на відшкодування вартості санітарної норми на одного мешканця цих сіл необхідно буде 750−800 тис. грн. Зекономлені кошти планують скеровувати на реконструкцію Грибовицького полігону ТПВ.

Зазначимо, дотепер мешканці сіл Великі і Малі Грибовичі, Малехів та Збиранка отримували воду безкоштовно. Із 1 квітня Львівводоканал хотів призупинити водопостачання до цих населених пунктів через перевищені обсяги споживання води, однак цього так і не зробив.

Згодом повідомлялося, що із 1 червня мешканці сіл Великі і Малі Грибовичі, Малехова і Збиранки платитимуть за воду, яку вони протягом місяця спожили понаднормово.