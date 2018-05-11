Із 1 червня мешканці прилеглих до Львова сіл платитимуть за понаднормово спожиту воду

Із 1 червня мешканці сіл Великі і Малі Грибовичі, Малехова і Збиранки платитимуть за воду, яку вони протягом місяця спожили понаднормово. Про це сьогодні, 11 травня, повідомив директор ЛКП «Львівводоканал» Валентин Вольський, про це передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Валентина Вольського, мешканці згаданих сіл споживають значно більше води, аніж самі львів’яни, бо використовують її для поливу власних парників.

«Ми проаналізували споживали води у цих населених пунктах та безпосередньо у Львові. Якщо один абонент (будинок, квартира, – ред.) у Львові у середньому споживає 6 кубометрів води, то в Малехові один абонент (будинок, – ред.) споживає 40 кубометрів, а в Грибовичах – 24 кубометри. Цю воду використовують не на побутові потреби. Люди вже створили собі бізнес коштом Львівської міської ради, адже нашою водою поливають власні теплиці. 90% домогосподарств у Грибовичах мають теплиці, городину з яких потім продають на ринках Львова. У Малехові, наприклад, масово вирощують квіти», – розповів Валентин Вольський.

Відтак із 1 червня Львівводоканал запроваджує мешканцями сіл Великі і Малі Грибовичі, Малехова і Збиранки плату за спожиту понаднормово воду. Перші 1,5 кубометра води для кожного домогосподарства будуть безкоштовними, а за всю іншу спожиту воду доведеться вже доплачувати.

«Ми провели роз’яснювальні роботи, пояснили людям, яким чином будуть проводитись нарахування. Також пояснили, що люди можуть отримувати пільги та субсидії (і таким чином покривати витрати на доплату за воду, – ред.) Також всім мешканцям розіслали договори на послуги щодо водопостачання. І з 1 червня ми вже почнемо ці послуги надавати на платній основі. Деякі люди вже підписують угоди. Ми проконсультувались із юристами, навіть якщо мешканці не підписали з нами договори, ми маємо повне право надсилати їм рахунки і при неоплаті звертатися в суд. Тобто підставою є офіційне отримання від нас договорів», – зазначив Валентин Вольський.

Зазначимо, дотепер мешканці сіл Великі і Малі Грибовичі, Малехів та Збиранка отримували воду безкоштовно. Із 1 квітня Львівводоканал хотів призупинити водопостачання до цих населених пунктів через перевищені обсяги споживання води, однак цього так і не зробив.

Також раніше мешканці села Малехів розповідали Львівському порталу, що справді використовують воду, яку подає Львівводоканал, для поливу власних городів. Адже вода із їхніх колодязів є непридатною для цього через шкідливі речовини, що потрапляють у ґрунтові води із Грибовицького сміттєзвалища.