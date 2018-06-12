За самочинні роботи в пам’ятці архітектури оштрафували 12 львів’ян

Сьогодні, 12 червня, під час засідання адміністративна комісія при виконкомі Львівської міськради наклала штрафи на 12 фізичних осіб за самовільну заміну дерев’яних вікон і дверей на пластикові, за перепланування у пам’ятці архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Адмінкомісія склала 12 протоколів на львів’ян, які без погоджень змінювали дерев’яні вікна і двері на металопластикові та проводили перепланування у пам’ятці архітектури. Мова йде про об’єкти на вул. Дорошенка, вул. І. Франка, вул. Князя Романа та пл. Ринок.

Відтак на 11 фізичних осіб наклали штраф у розмірі 1700 грн, на одну – 850 грн.

Як зазначив голова адміністративної комісії Андрій Москаленко, на наступному засіданні планують розглянути протоколи щодо незаконних дій на об’єктах, що на вул. Коперника («Будинок вчителя»), вул. Дорошенка (ПП «Євробуд»), та «Гранд Готель».

Як повідомляв Львівський портал раніше, адмінкомісія вже не вперше просить керівництво «Гранд Готелю», що на просп. Свободи, демонтувати самовільно встановлену надбудову на даху.

Зазначимо, власником «Гранд Готелю», що розташований в самому центрі Львова, є бізнесмен та депутат Львівської міської ради від Блоку Петра Порошенка Григорій Козловський. На початку цього року мерія вже просила його демонтувати скляну надбудову на даху готелю.

Нагадаємо також, що адміністративну комісію при виконкомі Львівської міськради утворили 2 березня. Вона вже встигла оштрафувати близько ста власників квартир у пам’ятках архітектури, а також накласти штраф у розмірі 170 000 грн на двох підприємців.

Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.