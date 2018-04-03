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Мерія оштрафувала 18 львів’ян за самовільне встановлення вікон у пам’ятці архітектури

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 3 квітня, адміністративна комісія при виконкомі Львівської міської ради наклала штрафи на 18 осіб, які самовільно встановили в пам’ятці архітектури пластикові вікна та балконні двері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Адміністративна комісія сьогодні розглянула 19 протоколів щодо правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини власниками квартир на вул. Братів Рогатинців, вул. Галицька, вул. Друкарська, вул. Валова, вул. Вірменська. Порушення стосувались заміни дерев’яних вікон та балконних дверей на пластикові.

Розгляд одного протоколу комісія перенесла на наступний раз, а за 18 протоколами накладено штрафи:

6 об’єктів, де було самовільно замінено одне вікно із збереженням конфігурації попереднього вікна – 850 грн;

12 об’єктів, де було замінено по кілька вікон і балконні двері – 1700 грн.

Також комісія розглянула один акт щодо незаконних перепланування об’єкту культурної спадщини на пл. Ринок юридичною особою.  Комісія рекомендувала накласти штраф на підприємця у розмірі 170 000 грн.

Нагадаємо, адміністративну комісію при виконкомі Львівської міськради утворили 2 березня. Вона вже встигла оштрафувати вже встигла оштрафувати перших сім власників квартир у пам’ятках архітектури.

Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.

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