Земля для бійців біля озера Наварія дісталася неАТОвцям? За фактом проведуть службове розслідування

Голова Львівської ОДА Олег Синютка дав доручення провести службову перевірку щодо виділення землі поблизу озера Наварія у Пустомитівському районі учасникам АТО. Про це він заявив сьогодні, 11 червня, під час апаратної наради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як наголосив Олег Синютка, виявилося, що не всі, хто отримав ділянку згідно із його розпорядженням, являється учасником бойових дій.

«Минулого тижня мав розмову стосовно виділення землі АТОвцям біля Наварії. Попередньо я можу стверджувати про те, що не всі люди, які отримали землю, є учасниками бойових дій», – зазначив він.

Відтак дав доручення провести службове розслідування щодо цієї ситуації:

«В мене є велике прохання провести з цього приводу службове розслідування, щоби дізнатися кому видавали землю, яким чином ці люди проходили через комісію при ЛОДА».

Як повідомлялося раніше, голова ЛОДА своїм розпорядженням на підставі клопотань учасників АТО виділив 83 ділянки біля озера Наварія. Втім, як пишуть «Наші гроші», у списку 83 щасливчиків опинилися не тільки учасників АТО, а й ціла низка бізнесменів.

Звдяки відкритим джерелам (деклараціям, повідомленням в медіа тощо) як військовослужбовців, учасників АТО або членів їх сімей журналістам НГ вдалося ідентифікувати як мінімум 44 особи.

Серед інших 39 отримувачів земельних ділянок є багато осіб, про яких не вдалося знайти взагалі ніякої інформації. Втім, як мінімум, 10 осіб не є учасниками АТО.

Наприклад, Ольга Киричук (тепер Косолович) розповіла, що вона не є учасником АТО, однак була волонтером. Вона зверталася про отримання ділянки в Пустомити ще в 2017 році. Проте не пригадує, до кого точно. «Про ділянку мені порадив Артем Хмиз (екс-депутат Львівської міської ради – ред.), він же допоміг оформити документи», – сказала вона.

Може отримати ділянку і бізнес-партнер Артема Хмиза, також екс-депутат Львівської міськради Андрій Дзюбан. Він є власником/співвласником до десяти компаній, як наприклад, «Майстерня карамелі», «Старий Львів», «Бум! Бурум», «Тітонька Софі» та інших.

Крім того, землю також виділили їх спільному бізнес-партнеру по компанії «Тантес Снейлз» Оресту Давидко. «Я волонтер, допомагав учасникам АТО. І спілка воїнів АТО, ветеранська, клопотала про отримання ділянок учасниками АТО і волонтерами. Я не готовий сказати, коли саме я писав заяву на отримання ділянки», – розповів нам Давидко.

Так само Андрій Дзюбан потрапив у список як волонтер: «Допомагав і допомагаю учасникам АТО Пустомитівського району. Громадська організація воїнів АТО «Ветеранська спілка воїнів АТО» ініціювала спільно отримати земельні ділянки для волонтерів та учасників АТО. Я доручив своїм юристам допомогти з оформленням документів і оплатив технічну документацію», – повідомив Дзюбан.

Обміняли волонтерство і гроші на документацію на земельні ділянки й інші опитані нами львів’яни. Наприклад, чоловік відомої львівської активістки Наталії Шелестак Андрій Мацалак.

«Троє учасників АТО, члени ГО «Ветеранська спілка воїнів АТО», яким він допомагав, зробили пропозицію йому, що він оплатить виготовлення технічної документації та отримає ділянку. Там в списку є понад 50 учасників АТО, з них одиниці, хто зміг оплатити технічну документацію, – розповіла Наталія Шелестак. – Він писав заяву в Пустомитівську районну раду, потім Синютці, потім, здається, знову в Пустомити».

Іванна Стасів у телефонній розмові пояснила, що є волонтером, і також допомагала спілці воїнів АТО. На решту питань відмовились відповідати і сказала писати… письмовий запит, який розгляне її юрист.

Ще одна «помічниця спілки» Катерина Нетребенко пояснила нам, що «зі всією повагою до людей, які захищають кордони нашої країни, звертає увагу, що ні Земельний кодекс України, ні розпорядження голови ЛОДА про розроблення проектів землеустрою не обмежує коло осіб, які мають право отримати земельні ділянки, виключно учасниками АТО».

Крім волонтерів, у списку є люди, які взагалі не можуть пояснити, яким чином вони там опинилися. Наприклад, Микола Кишинський, екс-власник ТОВ «Вуглепромгруп». «Так, я дійсно писав заяву на отримання там ділянки. Я не волонтер, і не учасник АТО. Не пригадую, коли це було. Оформленням займалась моя працівниця. Не знаю, якими правдами і неправдами там землю давали. Як я дізнався, що там ділянка є вільна? Добрих людей є багато», – сказав він.