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Міська рада Львова погодила будівництво офісів у зоні ЮНЕСКО

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 18 травня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Воркбуд» офісного будинку з підземною автостоянкою на вул. Гайдамацькій,2-Б. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Воркбуд» зводитиме офісний будинок на земельній ділянці площею 0,0574 га, яка розташована неподалік від церкви святої Параскеви П’ятниці (УПЦ КП).

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Земельна ділянка, на якій зводитимуть офіси, розташована у зоні Г-2 – зоні центру ділової, громадської діяльності місцевого значення у межах ансамблю історичного центру, включеного до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та у межах історичного ареалу м. Львова відповідно до плану зонінгу Шевченківського району.

Максимально допустимий відсоток ділянки міська рада встановила на рівні 73,5%.

Гранично допустима висота будівлі повинна не перевищувати 11,35 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу, – орієнтовно 3 поверхи.

Зазначимо, під час розгляду видачі містобудівної документації у членів виконкому особливих питань щодо цього будівництва не виникало.

 

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, засновниками ТзОВ «Воркбуд» є Василь Мацелюх і ПАТ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (Людмила та Сергій Петрук, Євген Столмов).

Також Василь Мацелюх, який володіє 89,9% акцій ТзОВ «Воркбуд», пов’язаний із фірмами, що займаються будівництвом житлових і нежитлових будівель, оптовою торгівлею.

Саме ТзОВ «Воркбуд» засноване у 2015 році, основним видом його діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель. Розмір статутного капіталу становить 5 000 гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада України ще з 2014 року не може прийняти закон щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку ЮНЕСКО. Законопроект, який у 2016 році Верховна Рада прийняла у першому читанні, передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні.

Станом на сьогодні цей законопроект Верховна Рада включала 12 разів у порядок денний, однак так і не ухвалила.

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