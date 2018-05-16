Наступного року розпочинаємо процес впровадження е-квитка, − Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що електронний квиток зараз перебуває на «фінішній прямій». Відтак вже з 2019 року у місті візьмуться за його впровадження у громадському транспорті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Команда, яка працює над проектом електронного квитка, вже виходить на фінішну пряму. З наступного року вже починаємо процес, будемо купувати обладнання, встановлювати. Але це все треба встановлювати на нових автобусах, трамваях і тролейбусах. Якщо це встановлювати на старих автобусах, то цей валідатор дорожче коштує, ніж деякі наші автобуси, які мають приватники.

Торік ми започаткували дуже цікавий проект „Розумний мікрорайон“. Зараз ми говоримо про стратегію Львова як smart city. Безконтактна оплата у громадському електротранспорті − це один із етапів. Наступний − повноцінне провадження е-квитка у всьому громадському транспорті», − розповів Андрій Садовий.

Нагадаємо, е-квиток у транспорті Львова обіцяють запровадити у вересні 2019 року. Хоча восени 2017 року львів’янам його обіцяли впровадити 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 рр.

Також на вулиці Горбачевського у межах введення е-квитка мають відкрити центр обслуговування пасажирів.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те, що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.