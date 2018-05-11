Як схуднути без шкоди для здоров’я: поради МОЗ

У МОЗ розповіли, який темп схуднення фахівці вважають оптимальним, чому не варто прагнути різкої втрати ваги і як закріпити вагу після схуднення.

ОПТИМАЛЬНИЙ ТЕМП СХУДНЕННЯ, ЩО НЕ ШКОДИТЬ ЗДОРОВ’Ю

Правило перше – відмовтеся від різкої втрати ваги за короткий період. Результати численних досліджень показують, що тільки тим, хто втрачає вагу поступово (0,5-1,0 кг за тиждень), у більшості випадків вдається підтримувати свою вагу у нормі у довгостроковій перспективі, тоді як люди, які худнуть дуже швидко, потім ще швидше набирають зайві кілограми.

Схуднення без шкоди для здоров’я – це не просто дотримання режиму «дієти» протягом конкретного періоду. Насправді, йдеться про здоровий спосіб життя, постійне вдосконалення повсякденних звичок, особливо тих, які забезпечують збалансоване харчування та достатнє фізичне навантаження організму (60-90 хвилин щодня, середньої інтенсивності). Якщо ви будете худнути поступово та скинете достатню кількість кілограмів, то вам, швидше за все, вдасться підтримувати вагу у нормі у майбутньому.

Незалежно від вашої основної цілі щодо втрати ваги, якщо у вас є зайва вага, то навіть схуднення на декілька кілограмів (наприклад, на 5-10 % від загальної маси тіла), може принести користь для здоров’я, а саме сприяти нормалізації артеріального тиску, рівнів холестерину та глюкози в крові. Крім цього, навіть незначна втрата ваги допоможе зменшити негативний вплив факторів ризику розвитку хронічних захворювань, пов’язаних з надмірною вагою чи ожирінням

ЯК ПІДТРИМУВАТИ ВАГУ В НОРМІ ПІСЛЯ ДІЄТИ

Найважче завдання – це закріпити показники ваги після схуднення. Експерти виділяють кілька простих речей, які варто перетворити у щоденні звички.

Перш за все, після схуднення і надалі дотримуйтеся принципу збалансованого харчування. Намагайтеся надавати перевагу корисним стравам, не вживати шкідливі – надміру жирні чи солодкі – продукти. Не дозволяйте змінам у житті уважно ставитись до свого раціону. Старайтесь планувати прийоми їжі наперед, щоб постійно – навіть на роботі, у відпустці чи під час свят – котролювати ситуацію. Не забувайте, що здоровий сніданок – це запорука хорошого метаболізму протягом дня. Крім цього, це допомагає попередити напади голоду та спокусу солодких перекусів у першій половині дня. Тому ні в якому разі не пропускайте сніданку.

Не менш важливим для закріплення результатів дієти є активний спосіб життя. Тому намагайтеся займатися фізичними вправами щодня – оптимальний варіант становить 60-90 хвилин фізичних навантажень середньої інтенсивності. Немає часу/грошей на спортзал – бігайте в парку. Не любите бігати – гуляйте, спускайтесь і піднімайтесь ходами тощо. Знайдіть той вид активності, який вам імпонуватиме.

Навіть після дієти регулярно контролюйте свою вагу, раціон харчування та фізичну активність. Ви можете вести щоденник харчування та фізичної активності. Так ви зможете відслідковувати будь-які зміни та тенденції, а також розуміти, яким чином можна покращити результати.

Нагадаємо, Львівський портал дізнавався у відомого лікаря-дієтолога Оксани Скиталінської, засновницею Dr. Skytalinska Longevity Academy (Академії довголіття Оксани Скиталінської), чим загрожує цукроманія, яким чином побороти цю залежність, як не переїдати і бути завжди у чудовій формі.