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NASA запустила місію на Марс

Юлія Шпак

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Американська космічна агенція NASA запустила на Марс місію для вивчення глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає Громадське.

 

Зонд InSight запустили 5 травня о 4 год 5 хв за місцевим часом (14:05 за Києвом) із бази військово-повітряних сил Ванденберґ у Каліфорнії на ракеті Atlas 5. Це перша місія, яка детально вивчатиме Марс зсередини.

Місія InSight Mars проводитиме сейсмічні дослідження та вивчатиме внутрішні об’єкти планети через використання геодезичних методів та теплопередачі.

«Отримані дані з формування Марса допоможуть нам краще зрозуміти, як створювалися і створюються інші скелясті планети, зокрема планета Земля», — зазначають у NASA.

Агентство планувало запустити місію InSight Mars ще 2016 року, проте відклали її через технічні несправності. Тоді планували, що посадковий модуль InSight на Марсі пробурить свердловину, щоб проаналізувати кору, мантію та ядро планети.

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