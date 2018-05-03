«Вікі любить Землю»: мешканців Львівщини запрошують взяти участь у фотоконкурсі

У вівторок, 1 травня, розпочався конкурс фотографій природних пам’яток України «Вікі любить Землю». Уже вшосте його організовує «Вікімедіа Україна» для поповнення бази фотографій пам’яток природи і об’єктів природно-заповідного фонду України у Вікісховищі з подальшим визначенням найкращих робіт та найактивніших учасників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Вікі любить Землю» (WikiLovesEarth) – міжнародний фотоконкурс, метою якого є збір фотографій природних пам’яток під вільною ліцензією, для того, щоб цими світлинами можна було ілюструвати статті у Вікіпедії та інших вікіпроектах. Усього за п’ять років української частини конкурсу, учасники сфотографували понад три тисячі об’єктів та територій природно-заповідного фонду України, загалом зібрано понад 60 тисяч фотографій, зроблених на територіях біосферних, природних заповідників, національних природних парків, заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків. Але ще близько 60% об’єктів, зазначених у конкурсних списках заповідних ділянок України, не мають ілюстрації для Вікіпедії – найпопулярнішої онлайн енциклопедії.

Участь у конкурсі є вільною та відкритою як для професійних фотографів, так і для любителів. Протягом травня всі охочі можуть подати фотографії власного авторства, зроблені у будь-який період часу. Обов’язковою умовою участі також є додавання географічних координатів до опису фото.

За результатами оцінок журі буде визначено переможців основних номінацій — «Найкраще фото», «Найбільша кількість сфотографованих об’єктів». Автори найкращих світлин та чисельних внесків будуть нагороджені цінними призами.

Фотографії тих об’єктів природно-заповідного фонду, які до початку конкурсу не мали фотографій Вікісховищі, отримують додатковий коефіцієнт при підбитті підсумків. Тож фотографи, які звернуть увагу на безсвітлинні об’єкти, відповідно до регламенту фотоконкурсу, мають більше можливостей перемогти в кількісній номінації!

2018 року у «WikiLovesEarth» разом з Україною візьмуть участь понад 25 країн світу: Алжир, Бразилія, Канада, Швеція, Молдова та інші. Наприкінці літа 10 найкращих робіт українського конкурсу візьмуть участь у міжнародному етапі.

Регламент конкурсу тут.

Інфографіка «Як взяти участь» тут.

Сторінка у Facebook.

Сайтконкурсу.

Е-адреса оргкомітету: wle@wikimedia.in.ua