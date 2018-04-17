Допоможи потребуючому: куди у Львові можна принести непотрібний одяг та взуття

Сьогодні у різних частинах Львова розташовані 23 контейнери для збору одягу, взуття, іграшок та предметів побуту для потребуючих людей. Про це Львівському порталу повідомили у Спільноті взаємодопомоги «Емаус-Оселя».

Адреси розташування контейнерів у Львові:

вул. Винниченка, 22 (біля Храму Святого Архистратига Михаїла); пл. св. Юра, 5 (біля входу в Собор Святого Юра); пр. Червоної Калини, 70 (біля входу у Церкву Різдва Пресвятої Богородиці); вул. Симоненка, 5 (біля входу у Церкву Святих Володимира і Ольги); вул. Джорджа Вашингтона, 12 – на розі з вул. Пасічна (Заправка “ОККО”); вул. Володимира Великого, 52 (парковка компанії “SoftServe”); вул. Малоголосківська, 8д (на парковці житлового комплексу); с. Сокільники, вул. Стрийська, 30; (біля входу у ТРЦ “King Cross Leopolis” зі сторони гіпермаркету “Епіцентр”); вул. Шевченка, 388-408, Рясне – 1 (Капличка Св. Василія Великого); вул. Личаківська, 175 (біля входу у Церкву Покрову Пресвятої Богородиці); вул. Максимовича, 2 (біля Каплиці Успення Пресвятої Богородиці); вул. Угорська, 2 (біля входу у Майстерню добрих справ “Емаус – Оселя”); ТВК “Південний”.(1 – біля входу у церкву Покрови Пресвятої Богородиці / 2 – біля входу у Благодійний фонд “Білий ангел”); вул. Генерала Чупринки, 70 (подвір’я Храму Святого Климентія Папи); вул. Пилипа Орлика, 5 (подвір’я Церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії); вул. Величковського, 1, Рясне-2 (біля храму Пресвятої Євхаристії); вул. Наукова (між супермаркетами Сільпо та Арсен), біля церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього вул. Наукова, 2А (АЗК “ОККО” №64); вул. Симона Петлюри, 1 (АЗК “ОККО” №68).

Зібрані речі мешканці спільноти та волонтери сортують, при необхідності ремонтують і реалізовують у благодійних крамницях або віддають малозабезпеченим, безпритульним людям в Осередку підтримки, переселенцям.

«Непридатний до використання одяг «Оселя» здає на переробку. Кожного року здаємо кількасот тонн одягу, які за інших обставин могли б опинитися на сміттєзвалищах. Таким чином «Оселя» робить у місті велику екологічну роботу, за допомогою якої ще й одночасно вирішує соціальні проблеми», – зазначають в «Емаус-Оселі».