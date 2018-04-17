Допоможи потребуючому: куди у Львові можна принести непотрібний одяг та взуття

Сьогодні у різних частинах Львова розташовані 23 контейнери для збору одягу, взуття, іграшок та предметів побуту для потребуючих людей. Про це Львівському порталу повідомили у Спільноті взаємодопомоги «Емаус-Оселя».
Адреси розташування контейнерів у Львові:
- вул. Винниченка, 22 (біля Храму Святого Архистратига Михаїла);
- пл. св. Юра, 5 (біля входу в Собор Святого Юра);
- пр. Червоної Калини, 70 (біля входу у Церкву Різдва Пресвятої Богородиці);
- вул. Симоненка, 5 (біля входу у Церкву Святих Володимира і Ольги);
- вул. Джорджа Вашингтона, 12 – на розі з вул. Пасічна (Заправка “ОККО”);
- вул. Володимира Великого, 52 (парковка компанії “SoftServe”);
- вул. Малоголосківська, 8д (на парковці житлового комплексу);
- с. Сокільники, вул. Стрийська, 30; (біля входу у ТРЦ “King Cross Leopolis” зі сторони гіпермаркету “Епіцентр”);
- вул. Шевченка, 388-408, Рясне – 1 (Капличка Св. Василія Великого);
- вул. Личаківська, 175 (біля входу у Церкву Покрову Пресвятої Богородиці);
- вул. Максимовича, 2 (біля Каплиці Успення Пресвятої Богородиці);
- вул. Угорська, 2 (біля входу у Майстерню добрих справ “Емаус – Оселя”);
- ТВК “Південний”.(1 – біля входу у церкву Покрови Пресвятої Богородиці / 2 – біля входу у Благодійний фонд “Білий ангел”);
- вул. Генерала Чупринки, 70 (подвір’я Храму Святого Климентія Папи);
- вул. Пилипа Орлика, 5 (подвір’я Церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії);
- вул. Величковського, 1, Рясне-2 (біля храму Пресвятої Євхаристії);
- вул. Наукова (між супермаркетами Сільпо та Арсен), біля церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього
- вул. Наукова, 2А (АЗК “ОККО” №64);
- вул. Симона Петлюри, 1 (АЗК “ОККО” №68).
Зібрані речі мешканці спільноти та волонтери сортують, при необхідності ремонтують і реалізовують у благодійних крамницях або віддають малозабезпеченим, безпритульним людям в Осередку підтримки, переселенцям.
«Непридатний до використання одяг «Оселя» здає на переробку. Кожного року здаємо кількасот тонн одягу, які за інших обставин могли б опинитися на сміттєзвалищах. Таким чином «Оселя» робить у місті велику екологічну роботу, за допомогою якої ще й одночасно вирішує соціальні проблеми», – зазначають в «Емаус-Оселі».
Олена Карп'юк