Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідали експерти НАТО

Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відвідала делегація експертів Північноатлантичного альянсу на чолі із директором програми НАТО DEEP паном Маріушем Солісом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

Під час зустрічі іноземних гостей із керівництвом навчального закладу сторони підсумували результати реалізації заходів в рамках програми DEEP у 2017 році та пропозиції на поточний рік.

Начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував експертам за всебічну підтримку та ознайомив їх із здобутками вишу за останні кілька років завдяки цій програмі. Окрім цього, під час спілкування було розглянуто й пропозиції щодо співпраці Академії з навчальними закладами НАТО.

Програму НАТО «Удосконалення військової освіти» (Defence Education Enhancement Program — DEEP) розроблено Робочою групою з питань розвитку освіти Консорціуму оборонних академій та дослідницьких інститутів з питань безпеки програми «Партнерство заради миру».

Метою DEEP є надання підтримки країнам-партнерам НАТО у розвитку та реформуванні системи військової освіти. Основна увага приділяється питанням опрацювання програм певних навчальних дисциплін та методиці їх викладання у визначених вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ).

Програма об’єднує професорсько-викладацький склад навчальних закладів в країнах НАТО, інституцій таких як Центр досліджень з питань європейської безпеки імені Дж. Маршалла, Бюро міжнародної мовної координації, Оборонний коледж НАТО та школа НАТО в Обераммергау з їх колегами з країн-партнерів.

Крім країн-членів НАТО, на сьогодні участь у реалізації DEEP беруть 12 країн-партнерів (Азербайджан, Афганістан, Вірменія, Грузія, Ірак, Казахстан,

Мавританія, Молдова, Монголія, Сербія, Узбекистан та Україна).

Рішення щодо приєднання України до DEEP прийнято в жовтні 2012 року. Нині у Програмі беруть участь сім військових вишів України.