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Міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідали експерти НАТО

Омелян Шевчук

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Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відвідала делегація експертів Північноатлантичного альянсу на чолі із директором програми НАТО DEEP паном Маріушем Солісом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

 

Під час зустрічі іноземних гостей із керівництвом навчального закладу сторони підсумували результати реалізації заходів в рамках програми DEEP у 2017 році та пропозиції на поточний рік.

Начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував експертам за всебічну підтримку та ознайомив їх із здобутками вишу за останні кілька років завдяки цій програмі. Окрім цього, під час спілкування було розглянуто й пропозиції щодо співпраці Академії з навчальними закладами НАТО.

Програму НАТО «Удосконалення військової освіти» (Defence Education Enhancement Program — DEEP) розроблено Робочою групою з питань розвитку освіти Консорціуму оборонних академій та дослідницьких інститутів з питань безпеки програми «Партнерство заради миру».

Метою DEEP є надання підтримки країнам-партнерам НАТО у розвитку та реформуванні системи військової освіти. Основна увага приділяється питанням опрацювання програм певних навчальних дисциплін та методиці їх викладання у визначених вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ).

Програма об’єднує професорсько-викладацький склад навчальних закладів в країнах НАТО, інституцій таких як Центр досліджень з питань європейської безпеки імені Дж. Маршалла, Бюро міжнародної мовної координації, Оборонний коледж НАТО та школа НАТО в Обераммергау з їх колегами з країн-партнерів.

Крім країн-членів НАТО, на сьогодні участь у реалізації DEEP беруть 12 країн-партнерів (Азербайджан, Афганістан, Вірменія, Грузія, Ірак, Казахстан,

Мавританія, Молдова, Монголія, Сербія, Узбекистан та Україна).

Рішення щодо приєднання України до DEEP прийнято в жовтні 2012 року. Нині у Програмі беруть участь сім військових вишів України.

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