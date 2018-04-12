Львів’янам нагадують про необхідність очищення шахтних колодязів

Використання якісної води для пиття є однією з найважливіших потреб людини та запорукою збереження її здоров’я. Тому треба пам’ятати, що вода може бути одним із факторів передачі інфекційних захворювань, наголошують у Львівському міському відділі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Адже крім кишкових інфекцій, через питну воду можуть передаватися також захворювання на черевний тиф, холеру, гепатит, дизентерію, лептоспіроз тощо. Тому щорічно весною необхідно провести очищення і дезінфекцію колодязя, а також проводити дослідження питної води після дезінфекції.

Тривалість виживання патогенних збудників у воді різна. Для виживання холерних вібріонів – від декількох днів до декількох місяців. Збудники черевного тифу і паратифів можуть виживати в намулі на дні колодязя навіть 2-3 тижні. Збудники дизентерії та лептоспіри виживають у воді до 2-3 місяців.

Поширеним джерелом питного водопостачання в населених пунктах є шахтні колодязі. Інфікування води в колодязях збудниками інфекційних хвороб може відбуватися при потраплянні в неї виділень хворих і бактеріоносіїв різними шляхами: при внесенні їх у воду через відра для забору води, просочування господарсько-побутових стічних вод, вигрібних ям, вбиралень, засмічення і навіть трупів тварин, гризунів тощо.

Виникнення надзвичайних ситуацій (повені, сильні зливи, затоплення в результаті сніготаяння) можуть також призвести до погіршення якості питної води.

Міcця влаштування колодязів слід обирати на незабрудненій території, яка знаходиться на відстані не менше ніж 30 м від автомагістралей, течії грунтових вод, і не менше 20 м для індивідуальних колодязів від вигрібних ям, вбиралень, місць утримання худоби, складів добрив та отрутохімікатів та інших місць забруднення грунту та підземних вод.

Щорічно весною необхідно провести очищення і дезінфекцію колодязя.

Дезінфекцію колодязів здійснюють:

– за епідеміологічними показами

– при інфікуванні води патогенними та умовно-патогенними збудниками, при потраплянні у воду колодязів стічних вод, фекалій, трупів тварин тощо.

– з профілактичною метою

– після проведення ремонту, чищення колодязів та по закінченню будівництва нового колодязя.

Перед проведенням дезінфекції колодязя визначають у ньому об’єм води шляхом множення площі перетину колодязя на глибину водяного стовпа.

Дезінфекцію води та всіх поверхонь зрубу колодязя проводять із використанням дезінфекційних засобів, які дозволені до використання в Україні для знезараження води у відповідності до вимог методичних вказівок по їх використанню. Всі роботи з деззасобами необхідно проводити у спецодязі, захисних масках, окулярах та гумових рукавицях.

Вода в колодязях, що використовується для господарсько-питних потреб, повинна бути епідемічно безпечною, нешкідливою за хімічним складом, тому доцільно проведення лабораторних досліджень питної води після дезінфекції.

У Львові фахову дезінфекцію колодязів та резервуарів для питної води, а також хімічний та бактеріологічний аналіз води, може забезпечити Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»