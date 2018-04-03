Львівські патрульні чекають Дубневича на допит через порушення ПДР

Управління патрульної поліції Львівської області надіслало нардепу Богдану Дубневичу запрошення на допит для з’ясування всіх обставин справи щодо порушення ним правил дорожнього руху. Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції у Львівській області у відповідь на інформаційний запит ІА ZIK, передає Львівський портал.

Аналізуючи Facebook-сторінку Богдана Дубневича, журналісти ІА ZIK виявили на ній ролики, які документують факт їзди за кермом народного депутата без паска безпеки. Про ці факти повідомили патрульну поліцію Львівської області, де на них відреагували:

«Управлінням патрульної поліції у Львівській області Департаментом патрульної поліції розглянуто Ваше звернення щодо можливого порушення правил дорожнього руху Дубневичем Богданом Васильовичем.

Повідомляємо, що особі надіслано повідомлення про запрошення до підрозділу патрульної поліції для з’ясування обставин справи, після чого буде можливим розпочати розгляд справи про адміністративне правопорушення. Про наслідок розгляду справи про адміністративне правопорушення Вас буде повідомлено додатково».

Зазначимо, орієнтовно на початку березня Богдан Дубневич започаткував на своїй сторінці у Facebook відеоблог про свою депутатську діяльність на окрузі. Повертаючись після зустрічей з виборцями, він, власноруч керуючи автомобілем, розповідає на камеру про проведену роботу, однак не пристібає паска безпеки.

Як повідомляв Львівський портал раніше, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда